台英攜手 中山大聯合碩班揭牌

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國立中山大學與倫敦大學亞非學院合作的「全球公民權碩士學位學程」，13日正式揭牌成立。這是台英高等教育第一次深度攜手辦學，主打「一年跑2國」的密集教學模式，學生只要花原本留英學費的一半，就能在一年內修完學分，並在台、英教授「雙導師」指導下，一次拿到2間名校的碩士文憑。

中山大學校長李志鵬表示，為了讓台灣人才具備全球公民素養，中山大學一直致力與國際接軌，目前已和46國、336所姊妹校簽約，去年更進一步與倫敦大學亞非學院簽署備忘錄，籌畫年餘，終於正式成立聯合碩士學程。

廣告 廣告

社會科學院院長陳美華指出，過去到英國留學一年獲取學位，學費通常要2萬2000到2萬7000英鎊，但這個學程只需1萬3000英鎊、約新台幣55萬元，學費幾乎是打對折。學程採全英語授課，學生一學期在台灣、一學期在英國，一年內修完課程就符合台灣2年制碩士的要求，這對預算有限但想拿世界級學位的專業人士或大學畢業生來說，是非常大的誘因。

為了吸引全球人才，中山大學先前特地到印尼、法國與菲律賓舉辦說明會，學程首屆正取名額僅有15位，設有6個全額獎學金與12個部分獎學金名額，會以書面審查方式決定獎學金資格，首屆招生報名已進入最後倒數。

教育部主任祕書林伯樵與英國在台辦事處人員也出席揭牌儀式，肯定這種創新的合作模式，不只提升台灣在國際學術圈的能見度，也讓台英雙邊關係透過教育交流變得更緊密。校方期盼能藉此培育出更多具有跨文化理解能力、能解決當代複雜問題的國際專業人才。