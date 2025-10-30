台英法日泰跨國藝術家齊聚基隆 《我們到此一遊》展出多元創作

集跨國十位藝術家的國際大展《WE ARE ME─我們到此一遊》，在基隆美術館展出。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕集英國、法國、日本、泰國以及台灣等10位當代藝術家，即日起在基隆美術館舉辦國際大展《WE ARE ME—我們到此一遊》，展出28組作品，創作內容十分多元。基隆市副市長邱佩琳昨主持開幕儀式，與多位藝術愛好者共同感受藝術多元的表現形式。

邱佩琳致詞時表示，藝術是一種探索內心與世界的方式，每件作品都映照出創作者與觀賞者的真實情感。她指出，在數位時代中，人們常為迎合外界期待而忽略自我，但這場展覽提醒人們要重新思考「看見自己」的意義。

藝術家創作的作品十分多元，從影像、裝置到互動體驗，呈現網路世代中慾望、表象與真實之間的流動關係，為觀眾帶來深刻的文化對話與感官體驗。

參展的藝術家包括首度來到台灣的英國藝術家瑞安．甘德(Ryan Gander)、泰國藝術家納溫．努通(Nawin Nuthong)，第 55 屆威尼斯雙年展銀獅獎得主卡蜜兒．安侯(Camille Henrot)，她的成名作《極度疲憊》首次在台灣展出。台灣藝術家鄭先喻、陳怡潔、謝佑承、陳松志、吳美琪，日本藝術家山內祥太(Shota Yamauchi)與YANG02。

這項展覽即日起至2月1日在基隆美術館展出，並邀請來自不同領域的人氣人物定時導覽活動，更多活動資訊請參閱基隆美術館官方網站，或追蹤其 Facebook 及 Instagram 粉絲專頁「基隆美術館 Keelung Museum of Art」。

