台茶商在法獲獎遭嗆「只是中國一省」 外交部籲遵守國際文明規範

外交部發言人蕭光偉表示，台灣是主權獨立國家。(翻攝自外交部YouTube)

法國農產品促進協會（AVPA）舉辦第8屆世界茶葉大賽，本月2日舉辦頒獎典禮時，我國茶商「梨山聚鑫茶業」遭到現場不明人士嗆「台灣只是一省（Taiwan is just a province）」。對此，外交部發言人蕭光偉今（16日）呼籲中國民眾理性看待，並遵守國際社會文明、禮儀正常規範，避免貽笑國際社會。

我國茶商「梨山聚鑫茶業」昨（15日）於社群媒體發布影片，直指茶廠在法國農產品促進協會（AVPA）世界茶葉大賽領獎時，遇到1名身分不明的男子鬧場，大喊「台灣只是一省（Taiwan is just a province）」，另1名女子接著喊出「台灣是中國的一部分（Taiwan is part of China）」。

對此，外交部發言人蕭光偉今（16日）回應，不確定鬧場的不明人士說了什麼，如果說台灣是「providence（天道）」，那他認為台灣的存在，在國際社會上是一股良善的力量，可以做出的貢獻有很多，希望與國際社會共同管理中國，不要挑釁與冒進，以和平理性的方式相處、互動。

不過，若該人士聲稱台灣是「province of China（中國的一省）」，蕭光偉則嚴正駁斥，該活動已經清楚標示國家名稱與國旗，台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實。

蕭光偉呼籲中國民眾，冷靜看待、遵守國際社會文明以及禮儀的正常規範，避免貽笑國際社會。若此人為中國官方代表，外交部要再次呼籲北京當局，務實體認唯有透過與台灣對等以及尊重的對話，以對話取代對抗，理性看待兩岸現實，停止對台灣以及國際社會無理的施壓以及脅迫，才能改善兩岸關係。





