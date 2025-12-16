台茶商在法領獎遭嗆「只是中國一省」 外交部籲遵守國際文明規範

聚鑫茶葉在法國獲獎，卻遭不明人士嗆「台灣只是中國一省」。駐法代表處提供



我國茶商「聚鑫茶業」在社群平台上貼出一段影片，出席法國農產品促進協會所舉辦的舉辦第8屆世界茶葉大賽頒獎典禮時，遭現場不明人士嗆「台灣只是中國一省」，對此，外交部發言人蕭光偉呼籲，冷靜看待、遵守國際社會文明以及禮儀的正常規範，避免貽笑國際社會。

法國農產品促進協會（AVPA）舉辦第8屆世界茶葉大賽，吸引來自全球18個國家、300件以上茶產品參賽，我國共有29位茶商報名，總計獲得10面金牌、8面銀牌、12面銅牌及24面特別風味獎優異成績，我國有3位茶商前往領獎。

影片顯示，聚鑫茶業謝忠霖在領獎時，遭現場不明人士開嗆「台灣只是中國一省」、「台灣是中國的一部分」。

對此，蕭光偉回應，不確定鬧場的東方人士到底說了什麼，如果說「台灣是providence（天道）」，他認為台灣的存在，在國際社會上是一股良善的力量，可以做出的貢獻有很多，並希望和國際社會共同管理中國，不要挑釁與冒進，能和平理性和國際社會的其他國家相處與互動。

不過，話鋒一轉，蕭光偉表示，若該人士聲稱「台灣是province of China（中國的一省）」，他則嚴正駁斥，該活動已經清楚標示國家名稱與國旗，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，那這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實。

蕭光偉也呼籲中國民眾，冷靜看待、遵守國際社會文明以及禮儀的正常規範，避免貽笑國際社會；更甚者，若這位人士是中國官方代表，他則要北京當局體認，只有透過和台灣對等以及尊重的對話，以對話取代對抗，理性看待兩岸現實，停止對台灣以及國際社會無理的施壓以及脅迫，才能改善兩岸關係。

