台茶攻全球》單日狂賣2,400杯！ UG抹茶拿鐵征服洛杉磯

台灣手搖飲海外征途再傳捷報！聯發國際旗下新時尚茶飲品牌UG，自去年底強勢登陸美國加州洛杉磯聖蓋博市（San Gabriel）後，便以「次世代茶飲」之姿引發排隊熱潮。歷經短暫的營運調整，該店於1月31日正式重新開幕，憑藉著主打的「下一層抹茶拿鐵」與具未來感的空間設計，當天即繳出單日銷售突破 2,400 杯的驚人成績，成功在美西市場站穩腳跟，更揭示了台灣手搖飲進軍國際的精品化與科技化新浪潮。

極簡美學與社群力：打造奶茶界的時尚標竿

UG品牌能迅速征服洛杉磯，關鍵在於其精準的品牌定位與空間美學。品牌採用深綠色調的沉浸式空間設計，結合極簡未來感，營造出宛如藝術展廳的氛圍，被當地消費者與多位美國網紅譽為「奶茶界的 Gentle Monster」。重新開幕當天，門市設置的Instagram打卡拍照亭成為流量推手，網紅們在社群平台狂推層次分明的飲品視覺，讓UG在洛杉磯626地區迅速引爆話題，成功將手搖飲從單純的解渴飲品轉化為一種時尚的生活配件。

在產品力上，UG鎖定Z世代對健康、低糖及植物性飲食的追求，主打「下一層抹茶拿鐵」與「山茶花烏龍奶茶」。這類產品有別於傳統的高糖珍奶，強調茶香清雅與乳香順口的完美平衡，並搭配極具話題性的品牌周邊如UG潤唇膏與托特包，成功將進店消費轉化為品牌信仰。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，UG不只是在賣茶，更是在傳遞一種台灣時尚茶文化，目標是打造擲地有聲、具長效生命力的國際品牌。

AI科技助攻：解決海外擴張的人力與品質痛點

而支撐單日破兩千杯銷量奇蹟的背後，是UG引以為傲的「AI智慧製茶技術」。面對美國市場高昂的人力成本與培訓難題，UG導入的智能製茶設備能在7秒內調製出一杯比例精準的飲品。這項技術讓店員僅需掃描QR Code即可一鍵出杯，不僅大幅縮短消費者的等待時間，更確保了全球每一家門市的風味一致性。

鄭凱隆指出，AI製茶是改寫產業規則的關鍵，它能減少三分之一的人力需求，並讓新手快速成為即戰力，這對於需要快速規模化擴張的海外市場至關重要。

截至今年1月底，UG全球門市已達59家，足跡遍及台灣、香港與美國。展望未來，聯發國際將採取「Sharetea歇腳亭」與「UG」雙品牌並進策略，2026 年計畫在美國展出至少15家UG門市，並已成功簽約馬來西亞市場，預計下半年進駐；在台灣市場，UG則訂下全年突破100店的目標，結合AI科技與潮流形象，要讓這份源自台灣的抹茶清香持續在國際舞台綻放。