台茶攻全球》從東京澀谷到洛杉磯 台灣手搖飲靠科技突圍

台灣珍珠奶茶的影響力已從亞洲核心擴散至全球角落。步入2026年，台灣茶飲品牌的競爭維度已從單純的店數規模，演變為企業併購、科技製茶與在地美學的深度戰，各大品牌正透過策略結盟與數位轉型，重新定義國際對「台灣茶飲」的精品化印象，展現台商在全球餐飲鏈中的整合實力。

面對全球市場的激烈競爭，過去手搖飲業者「單打獨鬥」的快速展店模式已難以為繼，取而代之的是資本密集的「打群架」策略。一名產業分析師指出，台灣茶飲要擺脫低價競爭的紅海，必須從「賣產品」升級為「賣體驗」與「賣餐飲文化」，這股迫切的轉型壓力，正是催生2026年這波大型併購潮的主要推手。

併購潮推動複合餐飲輸出

在這股轉型浪潮中，2026年成為了品牌併購與整合的關鍵大年。六角國際董事長王耀輝強調，品牌要立足國際，不能只靠單一產品。他過去受訪時指出，透過併購珍珠奶茶鼻祖「翰林茶館」，六角目標是將「珍奶結合台式美食」的複合式文化整店輸出；他認為，台灣手搖飲已進入精品化時代，日出茶太（Chatime）在歐美與東南亞的成功，證明了台式飲品能像咖啡一樣，成為全球消費者的生活代名詞。

而由菲律賓餐飲巨頭快樂蜂（Jollibee）持股的迷客夏（Milksha），則在併購「雙月食品社」後，持續鎖定北美主流市場。業者表示，透過結合雙月的台式烹飪專業與迷客夏的鮮乳飲品，目標是打造一個代表台灣質感的餐飲體系，而不僅僅是一間飲料店。

科技製茶破解海外痛點

在全球布局的策略上，科技應用已成為勝負關鍵。聯發國際董事長鄭凱隆分析，海外市場面臨最嚴峻的挑戰就是「人力成本高昂」與「品質難以標準化」。他指出，新品牌UG導入AI智慧調茶設備，就是為了確保在全球任何城市，消費者喝到的抹茶拿鐵風味都能與台灣一致；他強調，AI不僅能降低培訓成本，更能釋放店員精力去優化顧客服務，這是台灣品牌在全球版圖中加速擴張的核心利器。

目前，全球龍頭貢茶（Gong Cha）依然以超過 2,200 家門市穩坐龍頭，韓國市場為其核心基地；而CoCo都可則將重心轉向南亞與北美，靈活調整配方以應對在地化需求；此外，被譽為南霸天的「茶之魔手」在東京澀谷插旗後，即便定價高昂仍引爆朝聖人潮；可不可熟成紅茶則以獨特的復古美學定位，在香港與新加坡烏節路成功吸引文青客群。 看來，台灣手搖飲業者正加速邁向數位轉型與品牌升級，這波由科技與美學推動的新浪潮，正讓這杯源自台灣的小飲品，在2026年成為國際舞台上最具影響力的文化載體。