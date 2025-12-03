台荷密訪被看光光？細節照片全被Po上網 軍情局強調不符事實：中共僑社主導

網路上今（3）日瘋傳我軍情局6位官員一行人，今年5月前往荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，包括從班機資訊、與荷方情治人員開會，以及參訪行程、會議資料、同行成員照片資料全都被公開，對此，軍情局回應，相關內容失真、且與事實不符。

根據網傳內容，軍情局在今年5月派一支先遣小組，由2位上校處長率領4名成員，以代號「相遠方案」前往荷蘭，並與荷方進行情報交流。網路爆料內容鉅細靡遺描述，軍情局官員從今年5月4日深夜11時30分出發，甚至掌握當時航班慢半小時起飛，抵達荷蘭後，一行人並未實際直接與對方人員會晤，反而是連續3天疑似進行觀光行程，走遍觀光景點。

廣告 廣告

直到5月8日，我方人員抵達的第四天，才與荷蘭軍情局MIVD進行半天的會議交流，雙方中午在餐廳聚餐時，兩邊人員均被清楚拍下，甚至列出每一位成員的名字，隨後5月9日上午11點前往機場，甚至其中一位官員還因行李超重，被罰80歐元。今年11月，荷蘭兩大情治單位——MIVD、AIVD也派了6人小組來台灣，爆料內容也循同樣模式，將荷方人員來台的行程，我方接待人員，雙方會議內容，鉅細靡遺地一一公布。

對此，軍情局回應，針對由中共匈牙利僑社主導之「歐洲萬事達網」，傳散「我軍情局與友盟情蒐合作」等情，相關內容失真、且與事實不符。軍情局強調，當前中共謀我日亟、敵情威脅陡升，軍事情報工作係建軍備戰重要支撐，尤面臨重大挑戰。軍情局將本著「犧牲奉獻、無懼威脅」的精神，更縝密地推展情報工作與任務，以維護國家安全。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽

更多風傳媒報導

