台荷密訪遭跟拍PO網 軍情局：中共主導、不符事實

有網友在臉書社團發文爆料，今年5月，國防部軍情局6名官員到荷蘭與當地軍情局官員秘密交流。（圖／翻攝自爆料公社）





今天（3日）網路上瘋傳，軍情局6位官員今年5月前往荷蘭，和與當地軍情局官員秘密交流，包括班機資訊、參訪行程、會議資料全都被公開。對此，軍情局回應，此案由中共匈牙利僑社主導，但相關內容失真，與事實不符。

有網友在臉書社團發文爆料，今年5月，國防部軍情局6名官員到荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，也PO出台灣團跟荷蘭團的成員名稱跟職稱，連我方的詳細荷蘭行程表、吃飯合照都被公開。國安局長蔡明彥今日早上在立法院外委會答詢時表示，已經請軍情局徹查狀況。

廣告 廣告

國安局長蔡明彥：「我們立刻啟動，我們在網路上查找溯源的結果做個報告，大概這次最早傳散的，是一個一次性的帳號有在傳散這個資訊，所以我們一方面會請軍情局做內部調查，二方面會比對傳散的網絡，是否有一些刻意的操作。」

對此，軍情局也回應，此案是由中共匈牙利僑社主導，但軍情局與友盟情蒐合作一事與事實不符，強調將更縝密推展情報工作與任務，維護國家安全。

另一方面，曾自稱「台灣第一特務」的軍情局退役上校張超然涉嫌共諜案，一審被依國安法發展組織罪判刑1年6個月，二審高等法院維持原判，案件經過上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，因此駁回上訴，全案定讞。

更多東森新聞報導

中共再曝「台獨水軍」身分 指控1人為「軍情局」中校

軍情局軍官涉聯手造假情資 詐領千萬獎金遭起訴

以巴衝突／法國軍情局罕表態：加薩醫院爆炸非以色列所為

