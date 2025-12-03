台荷情報交流曝光?情報知情人士：中共藉情報「灰色地帶襲擾」打擊士氣。（資料照片／王烱華攝）

匈牙利中文媒體「歐洲萬事達網」（wsd.hu）將國防部所屬的軍事情報局6位重要官員，一行人今年5月前往荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，包括從班機資訊、與荷方情治人員開會，以及參訪行程、會議資料、同行成員照片資料，竟全在網路公開。軍方情報官員今天（3日）透露，目前並沒有查到我內部人員或是資安上洩露，初步研判是中共人員蒐集到相關情資後，用拚圖式及看圖說故事的方式進行爆料，企圖藉情報「灰色地帶襲擾」來打擊我情報人員的士氣。

該位人士分析指出，中共對我軍事高層人員，或是機敏單位人員的海外行程，都相當重視，因此常常利用網路駭客所蒐集到的資料，與一些公開資料進行交叉比對後，然後再用自己以為合理的方式進行看圖說故事，並透過相關網路進行散布後，看我方說明後，再補上最後的拚圖，成為中共情報人員上繳的情資。

中華戰略學會資深研究員張競分析指出，「歐洲萬事達網」基本上是簡體字網站，絕大多數文稿都是簡體字；此份爆料文稿係使用繁體字，因此其撰擬者以及預期投送對象，換言之，預判讀者應為慣於閱讀繁體中文之讀者群。但由於本份爆料文稿題目未能使用適當關鍵字，因此才無法透過網路演算法，吸引閱讀受眾關注，並列於蒐尋引擎列表優先位置。因此才會從11月29日當地時間深夜貼出後，事隔數日才受到關注。但國防部所轄網路資訊專業部隊以及軍事情報局網路監控單位，再加上國防部軍事新聞業務幕僚，設定網路蒐尋「關鍵字」群，顯然未包括本份稿件題目所使用辭彙，所以才會產生網路情蒐「漏情」現象，確實具有改進空間。

至於爆料者所獲得的資料，包括班機資訊、我方人員英文姓名、80歐元行李超重費帳單、車牌號碼等等，都是透過駭客進行網路蒐集，然後再交叉比對進行看圖說故事，情報官員則透露，之前發生過國安局前局長陳明通及國防部政戰局前局長簡士偉等人的國外訪問行程曝光，都是中共情報人員運用類似手法所曝光。



