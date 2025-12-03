台荷情報交流破功? 軍情局：內容失真且與事實不符

針對網傳台荷情報交流，軍情局：內容失真且與事實不符。（資料照片／王烱華）

針對網路瘋傳國防部所屬的軍情局6位重要官員，一行人今年5月前往荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，包括從班機資訊、與荷方情治人員開會，以及參訪行程、會議資料、同行成員照片資料，竟全在網路公開。國防部軍事情報局今天（3日） 證實是由中共匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」，傳散「我軍情局與友盟情蒐合作」；軍情局並強調，相關內容失真、且與事實不符。

由於網路瘋傳國防部所屬的軍情局在今年5月派一支先遣小組，由2位上校處長率領4名成員，以代號「相遠方案」前往荷蘭，並與荷方進行情報交流。網路爆料內容鉅細靡遺描述，軍情局官員從今年5月4日深夜11時30分出發，甚至掌握當時航班慢半小時起飛，抵達荷蘭後，一行人並未實際直接與對方人員會晤，反而是連續3天疑似進行觀光行程，走遍觀光景點。直到5月8日，我方人員抵達的第四天，才與荷蘭軍情局MIVD進行半天的會議交流，雙方中午在餐廳聚餐時，兩邊人員均被清楚拍下，甚至列出每一位成員的名字，隨後5月9日上午11點前往機場，甚至其中一位官員還因行李超重，被罰80歐元。

網路並指出，今年11月，荷蘭兩大情治單位——MIVD、AIVD也派了六人小組來台灣，爆料內容也循同樣模式，將荷方人員來台的行程，我方接待人員，雙方會議內容，鉅細靡遺地一一公布。

對於網傳的資料，軍情局表示，相關內容失真、且與事實不符。

軍情局強調，當前中共謀我日亟、敵情威脅陡升。軍事情報工作係建軍備戰重要支撐，尤面臨重大挑戰。軍情局將本著「犧牲奉獻、無懼威脅」的精神，更縝密地推展情報工作與任務，以維護國家安全。



