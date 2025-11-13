台荷經濟對話會議 深化雙邊半導體、綠能發展

臺荷蘭經濟對話會議於11日舉行，深化雙邊經貿及關鍵領域合作。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部次長江文若11日於荷蘭海牙與荷蘭外交部對外經濟關係總司長共同主持「臺荷經濟對話會議」，雙方討論臺灣與荷蘭間重要經貿議題。面對近來的經貿情勢挑戰，經濟部表示，將持續協助廠商立足臺灣，布局全球，結合臺灣在高科技製造、研發與供應鏈管理的優勢，打造「世界的臺灣」。

經濟部指出，荷蘭長期以來是臺灣在歐盟地區的重要經貿夥伴，尤其荷蘭企業在臺灣的投入，促進臺灣半導體、綠能等產業穩健發展、新興技術的創新升級，雙方可發揮互補優勢，共同打造具信賴及韌性的供應鏈。

此行江文若也與在荷台商進行座談，瞭解我商投資營運情形及所需協助，同時拜訪荷蘭的重要半導體廠商，鼓勵業者來臺擴大投資，並瞭解業者需求，以利政府營造更有利的經商環境。

臺荷蘭經貿關係緊密，荷蘭為臺灣在歐盟的第二大貿易夥伴，以及最大的投資來源國。2024年，臺灣與荷蘭雙邊貿易總額為147億2757萬美元。在投資部分，截今年9月止，荷蘭來臺投資達388億美元。

