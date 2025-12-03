台荷軍事情報交流外洩? 張競：整體情報專業水準嚴重下降
針對網路瘋傳國防部所屬的軍情局6位重要官員，一行人今年5月前往荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，包括從班機資訊、與荷方情治人員開會，以及參訪行程、會議資料、同行成員照片資料，竟全在網路公開，國防部迄今並未回應，但中華戰略學會資深研究員張競今天（3日）受訪時表示，從被遭致爆料狀況顯示，真正關鍵因素是整體情報專業水準嚴重下降，工作紀律明顯違規，所以才導致如此難堪失風事件。
張競指出，情報交流在交換情資與研討階段，依據傳統作業規範，必然是向對方要求「登堂入室」，在對方辦公處所召開會議，由接待方負責安全控管。若有聯誼活動，基本上亦由接待方負責選責適當地點，並負責安全與保密控管作業。
張競表示，就算我方要安排聯誼活動答謝接待單位，餐敘必須尋找具有隔離包廂餐廳。高球球敘亦要妥善分組，避免過度聚集，行事高調消息外洩。以往駐外聯絡官曾有臨時租用遊艇，利用遊港或是遊河行程，舉辦聯誼答謝餐會，避免高級長官行程曝光之妥善安排，成為情報教訓單位典範教材。
張競分析，從被曝光行程安排與活動狀況顯示，早就違反化整為零、分別運動與境外會合基本要求。特別是個別人員行李超重，必然是因為採購過多禮品所致；正因以往曾有類似導致行程曝光案例，因此才三令五申要求，赴外公務行程不得採買禮品致贈上級；顯然又是老毛病發作，組織文化惡習再犯。
張競強調，許多國家情報單位赴歐公幹行程，都會商請接待國對口情報機構配合，採取「移地會合」之保密措施；此因歐盟跨越國境交通便利，訪賓利用申根簽證或是免簽全歐通行之便，採取前述反情報作為，讓潛在敵手情報幹員無法及時跨境跟蹤監控，順利加以擺脱後再與合作對象會合；顯然我方情報單位並未運用此種作業手法。
張競感嘆，只要觀察整個被爆料曝光內容，其實證明情報失風最嚴重問題都是來自最內層，老祖宗不斷提醒「禍起蕭牆」，看來真是不假；在綠營執政下，不斷對著中化文化開刀，企圖透過去中國化來推動臺獨，最後反而是讓公部門都忘記千百年所累積文化智慧遺產。
