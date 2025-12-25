台菜最強配料竟是抗癌聖品！營養師曝5大好處

生活中心／杜子心報導



最近逛市場的人可能都有感覺，青蔥又便宜又漂亮，一大把50元就能帶回家。正值秋冬產季，蔥不只產量多、味道也特別鮮甜。營養師陳冠蓉就指出，當季食材營養價值最高，現在正是吃蔥的黃金時機。她分享，自己買回一大捆蔥後，會分成不同用途保存，有的切成蔥末冷凍，早餐加進蔬菜烘蛋；有的炒成鹹香蔥油裝罐，拌菜、拌麵都很方便；剩下的則切段包進肉裡做成蔥肉捲，一次變化出多種料理，既省錢又實用。





菜市場超強「抗癌聖品」50元有找！營養師激推「5大好處」曝光

蔥在台灣料理經常出現。（圖／民視新聞資料照）

台灣許多料理都會加上蔥來點綴，不過千萬別小看蔥的營養價值。陳冠蓉在臉書粉專指出，蔥其實是守護全家健康的「營養小尖兵」，蔥屬於蔥蒜類蔬菜，富含有機硫化物，研究顯示有助抑制幽門桿菌生長，降低胃潰瘍風險，也具備抗菌、抗癌潛力；而帶來辛辣香氣的「蒜素」，則具有強效抑菌與抗發炎作用，能提升免疫力，對換季時預防感冒特別有幫助。此外，蔥中的維生素A與C，可修復黏膜組織、促進膠原蛋白生成，對容易流鼻水、喉嚨不適的人相當重要；槲皮素則能幫助血管放鬆、護心又降膽固醇，減少血管硬化風險，不論蔥白或蔥綠，都含有膳食纖維，能促進腸胃蠕動、幫助排便順暢。

陳冠蓉解釋蔥與蜂蜜一起吃會傷腸胃的說法，完全沒有科學根據。（示意圖／取自Pexels）

至於常聽到的飲食迷思，像是「過敏體質不能吃蔥」、「蔥不能配蜂蜜」，陳冠蓉也替大家解惑。她表示，少數過敏體質者吃蔥後可能出現皮膚癢，是因為蔥中的含硫化合物可能促進組織胺釋放，但蔥並非常見過敏原，若擔心不適，建議煮熟後再食用即可。至於蔥與蜂蜜一起吃會傷腸胃的說法，則完全沒有科學根據，若感到不適，多半與高糖飲食影響消化有關，與蔥本身無直接關聯。她也提醒，蔥綠維生素A較多、蔥白則富含硫化物，整根一起吃，營養才最完整。

原文出處：菜市場超強「抗癌聖品」50元有找！營養師激推「5大好處」曝光

