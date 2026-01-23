台菲合作破獲跨國詐騙機房 逮17名台人全數遣返回台受審

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

刑事局與菲律賓檢警聯手，去年5月在菲律賓當地破獲詐騙機房，當中17名台灣人在經過當地法院審理後結案，於前日遭遣返回台受審。刑事局指出，這17人於菲律賓宿霧地區租下一間高級豪宅，在該處設立詐騙機房，透過多種詐騙形式騙取台灣人投資。

17名台灣人在經菲律賓當地法院審理後於21日遭遣返。（圖／翻攝畫面）

本案源於先前多起假投資詐欺案件，其中一名被害人遭詐高達5000多萬台幣，在刑事局分析調查下，發現多名該案相關嫌疑人遭起訴後，陸續前往菲律賓，認為應是受幫派指示在海外設立詐欺機房，因此迅速聯絡菲國相關調查單位組成專案小組，經歷11個月蒐集證據及情報，將地點鎖定宿霧一處高級社區。

刑事局便於去年5月與菲國檢警一同突襲執行搜索行動，共查獲17名台灣人，當中有6人為詐欺通緝犯，並扣押多部手機、電腦等作案工具，經調查，該集團以投資詐騙、愛情詐騙等形式騙取我國民眾投資虛擬貨幣，而嫌犯就將詐騙機房設置於高級社區豪宅內，還另請3名幫傭，生活條件不俗。

由於該集團無菲國共犯且受害者僅台灣人，因此當地法院裁定後將此17人於21日遣返回台受審。警方提醒，在網路進行投資活動須謹慎，切勿盡信名人話術，以免遭不肖人士詐騙。

