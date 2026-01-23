台菲合作破詐騙機房 17嫌遣返回台遭羈押禁見

（中央社記者曹亞沿新北23日電）台灣與菲律賓合作去年在宿霧破獲詐騙機房，逮捕17名台籍嫌犯，日前遣返回台受審。新北地檢署訊後認17人涉詐欺犯罪危害防制條例等罪，有逃亡勾串之虞，今晚聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，陳嫌等17人113年7月間起，涉在菲律賓宿霧地區組建詐欺機房，以愛情詐欺、投資詐欺及公益詐欺手法，誘騙台灣民眾投資虛擬貨幣獲利，被害者高達數十人，詐騙金額逾新台幣4000萬元。

檢警指出，台灣與菲律賓執法單位合作，歷經11個月情資交換與跟監，去年5月成功破獲機房。陳嫌等17人今年1月21日經菲律賓遣返回台，新北檢立即指揮內政部警政署刑事警察局國際刑警科至桃園國際機場執行拘提。

新北地檢署檢察官訊問後，認陳嫌等17人涉犯詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串及反覆實施詐欺犯罪之虞，聲請羈押禁見，新北地方法院今天晚間裁准。（編輯：張銘坤）1150123