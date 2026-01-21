台菲合作逮回17成員 涉躲菲律賓宿霧經營詐騙機房

cnews204260121a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事局國際刑警科，分析相關前案犯嫌出入境資料及行為模式，發現多數犯嫌有前往菲律賓宿霧長期停留的跡象。刑事局表示，研判詐團成員可能接受指示，赴菲律賓從事詐欺犯行。刑事局駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等共組專案小組，近11個月的情資交換、跟監、埋伏蒐證後，確認赴菲犯嫌聚集的藏匿處，即為詐欺集團在菲律賓經營機房的據點。雙方合作循線逮獲17人，今（21）日也成功遣返回台送辦。

刑事局表示，國際刑警科與移民署、桃園市大園、八德、平鎮等警分局，台北市刑事警察大隊偵查第二隊、中山、大安、萬華等警分局、新北市中和警分局等，共組專案小組。去年5月13日，由國際刑警科及科技犯罪防制中心科技偵查隊共7名偵查人員，出境至菲律賓宿霧地區，隔天會同菲國執法單位共同搜索，逮獲機房內36歲陳姓男子等17名台灣人民，共16男1女，其中還有6名通緝犯。

刑事局表示，詐欺集團以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」等手法，誘騙台灣民眾投資虛擬貨幣獲利，也因違反菲國當地法律被拘留。由於沒有菲律賓籍犯嫌及被害人，菲律賓法院審理後結案，執行遣返程序。由刑事局派員，協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民局等，順利於今天將所有嫌犯遣返回台受審。

刑事警察局表示，將持續與國際執法機關合作，深化跨國情資交流與聯合查緝機制，以全面維護刑事司法正義。同時呼籲民眾，切勿以身試法，若於海外觸犯刑事法律，除須在當地承擔法律責任外，返國後還會面臨相應的刑事追訴，切勿心存僥倖。

照片來源：刑事局提供

