台菲合作遣返涉詐17台嫌受審 刑事局維護被害人權

（中央社記者吳睿騏桃園機場21日電）台菲共同打擊跨國犯罪，今天遣返17名涉嫌從事網路詐騙台籍嫌犯，刑事警察局表示，國內被害人約有40人以上，金額也超過新台幣4000萬，將持續偵辦以維護被害人權益。

由刑事局派員協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民局共組押解團隊執行押解任務，今天遣返犯嫌陳男等17人回台受審，航班於下午抵達桃園國際機場，入境後隨即由各相關警察分局人員確認基本資料及宣讀權益後執行逮捕上銬，後續將統一至刑事局做筆錄，再送新北地檢署。

廣告 廣告

刑事警察局國際刑警科科長李昆達接受媒體聯訪表示，國際刑警科1年多前提供情資，掌握國內特定黑幫涉及跨國不法詐騙，分析犯嫌出入境資料及行為模式，發現多數犯嫌有前往菲律賓長期停留，經報請新北地方檢察署偵辦，並由刑事局駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等共組專案小組，經過近11個月蒐證，進一步鎖定犯嫌聚集菲律賓宿霧藏匿處經營詐欺機房據點。

李昆達說，經過雙方執法單位合作，去年5月順利破獲機房，經搜索確認機房內有陳姓犯嫌（36歲）等16名男性及1名女性共17人涉案，其中6人遭通緝，但17人因違反當地法律遭拘留菲律賓，經菲律賓法院審理後結案並執行遣返程序，在9個月後的今天經菲律賓移民局派員跟刑事局共同把人送回台灣受審。

警方調查發現，集團以愛情詐欺、投資詐欺及公益詐欺手法，誘騙台灣民眾投資虛擬貨幣獲利，清查國內被害人目前約有40人以上，金額也在新台幣4000萬以上，後續會與相關國家持續合作偵辦，以維護被害人應有權益，把在海外從事不法活動的國人緝捕歸案。（編輯：張銘坤）1150121