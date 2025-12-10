台菲智慧港務論壇高雄登場 林佳龍接見菲律賓代表：盼深化雙方經貿往來

​台灣與菲律賓交往近來有深化之勢，外交部長林佳龍上任後積極推動雙邊關係，並於8月底親自企業團前往菲律賓考察，而外交部目前也正在高雄舉辦台菲智慧港務論壇，多名菲國官員及產業代表親自與會。值此之際，林佳龍今（10）日表示，昨日在外交部接待菲律賓駐台代表彭科蓉（Corazon A. Padiernos），他再次表達台灣願持續推動「台菲經濟走廊計畫」，以深化雙方經貿往來。

林佳龍8月底曾浩浩蕩蕩地帶著約70人的企業代表團前往菲律賓，刷新台菲斷交半世紀以來紀錄，《風傳媒》當時披露，林佳龍該次率團出訪菲律賓，其實早在國經協會5月與美台商會簽署合作備忘錄（MOU）即埋下伏筆；而林佳龍上任後，不僅在外交部提出的「榮邦計畫」中包含「台菲經濟走廊」這項子計畫，也在行政院「經濟外交工作小組」推動成立「台菲專案小組」。

外交部11月中旬預告，將於12月9日至11日舉辦台菲智慧港務論壇，以深化蘇比克港與高雄港進一步合作，作為台菲經濟走廊的重要節點，就智慧城市、無人水面載具（USV）及智慧港口等重要議題交換意見，也為未來產業合作，奠定更堅實基礎。外交部發言人蕭光偉昨日說明，台菲智慧港務論壇已在高雄登場，包含蘇比克灣管理局（SBMA）、港務局（PPA）、產業代表等均來台參加。

值此之際，林佳龍昨日上午也在外交部接待10月底真除馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）處長的彭科蓉。林佳龍今日透過臉書表示，很開心接待上任後首度到外交部與他會面的彭科蓉，他們一起盤點8月底投資貿易考察團赴菲律賓考察的成果，他也再次表達台灣願意持續推動「台菲經濟走廊計畫」，以深化台菲雙方的經貿往來。

林佳龍：菲律賓是重要海上鄰國，盼建立制度化合作架構

林佳龍指出，菲律賓是台灣重要的海上鄰國，雙邊關係近年來更是大幅推進。今年4月，菲律賓發布第82號通函，放寬官員與台灣互動的限制；其後，台菲相繼開放免簽待遇，8月底由國經協會與美台商會共同籌組投資貿易考察團順利訪菲，為雙邊合作奠定良好基礎。在此基礎上，他昨日也與彭科蓉及MECO商務處長李安東（Anthony Rivera），針對未來台菲合作進行深入討論。

林佳龍說明，他向菲方強調，台灣期待與菲律賓建立制度化的合作架構，作為企業赴菲投資時，雙方共同遵循的原則；同時，雙方政府也應建立更順暢的溝通機制，如此將有效提升企業投資菲國的信心。他也特別強調，台灣極為珍視與菲國在各領域的合作，更已擬定「台菲經濟走廊計畫」作為兩國經濟合作的發展藍圖，期待透過雙方共同努力，讓合作領域從經貿開始，再進一步拓展到人才培育、智慧農業等領域，創造更緊密的夥伴關係，共同促進經濟繁榮。

