台菲民主夥伴 林佳龍：合作打造非紅供應鏈
針對「榮邦計畫」力推的「台菲經濟走廊計畫」，外交部長林佳龍3日在接見菲律賓參議員龐吉立南(Francis “Kiko” N. Pangilinan)時表示，台灣透過此計畫積極對接美國、日本、菲律賓共同推動的「呂宋經濟走廊」，外交部並於8月促成台灣企業代表團與美方組團前往菲國考察投資環境，期盼拓展第三地合作機會，台菲也在經貿、農漁業、勞工、科技、醫衛、教育及災防援助等領域深化合作關係。
林佳龍在社群平台發文指出，台灣是全球領先的晶圓製造中心，菲律賓則是封裝測試重鎮，雙方在半導體產業具高度互補性，菲律賓更是台灣前10大貿易夥伴，期盼透過龐吉立南的影響力，協助推動菲國參議院儘速通過「台菲避免雙重課稅協定」(ADTA)，並洽簽「經濟合作協定」(ECA)，以深化雙邊經濟安全合作，打造更具韌性的非紅供應鏈。
林佳龍同時感謝菲律賓政府曾公開呼籲台海和平穩定重要性，強調面對威權勢力持續擴張，台、菲同為第一島鏈民主夥伴，所以將持續攜手合作，為區域和平繁榮共同努力。
