台菲精進農業科技 共簽畜產研究夥伴備忘錄
[NOWnews今日新聞] 台灣與菲律賓於本（12）月10日簽署「畜產研究夥伴合作瞭解備忘錄」，雙方將整合資源與人才投入畜產研究合作，為兩國畜牧產業奠定穩固及長遠發展的基礎。
農業部表示，本次備忘錄由我駐菲律賓代表處周民淦代表與菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處彭科蓉代表(Corazon Avecilla-Padiernos)簽署，我方農業部杜次長文珍、菲方科技部次長，以及我畜產試驗所黃所長振芳與菲律賓農業、水產暨天然資源研究發展委員會(DOST-PCAARRD)主任REYNALDO V. EBORA共同見證。未來台菲將結合農業與科技跨部門合作，先就家畜生殖技術、品種登錄系統、異地遺傳資源保存及遺傳改進系統等領域進行合作，後續再共同研議擴大至其他領域。
農業部指出，台菲同為海島國家，皆面臨氣候變遷、極端氣候與跨境動物疫病的壓力。畜產業肩負糧食安全、動物福利與環境永續的重責，透過跨國合作與技術分享，雙方可在品種改良、疾病防治、畜牧產業升級及循環農業技術方面，透過雙邊工作坊、技術訓練與短期研究交流，加強推動雙邊合作，因應未來嚴峻的挑戰，共創畜牧產業永續發展。
