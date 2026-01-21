台菲聯手破獲詐騙機房 17名台籍嫌犯押解返台

台、菲國執法單位合作在宿霧破獲機房，逮捕17名台籍嫌犯並遣返回台受審。（刑事局提供）

台灣與菲律賓警方聯手打擊跨境犯罪再傳捷報。刑事局與菲國執法單位歷經近一年情資交換與跟監，去年5月於菲律賓宿霧市一處豪宅破獲詐騙機房，逮捕17名台籍嫌犯。經菲國司法審理終結，刑事局國際刑警科於今（21日）將全數嫌犯押解返台受審，展現跨國執法合作成果。

專案小組指出，本案源於台菲雙方長達11個月的佈線偵查。去年5月，刑事局派員前往菲律賓中部宿霧市，會同當地警方突襲位於高級住宅區的可疑據點，現場查扣多台電腦、電信設備及詐騙教戰手冊，並當場逮捕16男1女共17名台籍嫌犯，其中6人更具有通緝身分。

警方調查，該犯罪集團涉嫌利用「愛情詐騙」與「投資詐騙」等手法，誘騙我國民眾投資虛擬貨幣。嫌犯落網後因違反菲律賓法律遭拘留，經當地法院審理結案，於今（21日）執行遣送程序。全案由刑事局、移民署人員配合菲律賓移民局探員共同執行押解，後續將移交我國司法機關偵辦，追究相關刑事責任。

駐菲代表處表示，嫌犯遣返前曾派員探視，嫌犯因不堪拘留所環境惡劣，多次表達期盼儘早返台。駐菲副代表李廷盛上午親赴馬尼拉國際機場督導遣送行動，並對菲律賓執法機關秉持法治精神，迅速且專業打擊跨國犯罪的作為，表達高度肯定與感謝。

李廷盛強調，打擊詐欺為政府治安重點工作，此次行動充分展現台菲雙方在維護區域安全與社會穩定的合作默契。他也重申，台灣具備強大的科技偵查能力，犯罪行為終將面臨法律制裁，呼籲旅菲國人務必遵守當地法規，切勿心存僥倖。

