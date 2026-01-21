台菲聯手破詐騙機房 遣返17嫌

四海幫海森堂菲國詐騙機房遭搗破，十七名台籍犯嫌二十一日由刑事局國際科押返受審。 （記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

四海幫海森堂成員涉嫌於菲律賓宿霧租用豪華透天厝，設立詐騙機房專騙國內民眾，去年五月遭台菲警方聯手搗破，逮捕陳姓男子等十七名台籍犯嫌。由於案件無菲籍被害人，經菲國法院審理結案後，刑事局國際科協同相關單位組成押解團隊，二十一日將全數嫌犯遣返回台。

刑事局國際科表示，民國一一一年偵破海森堂經營的假投資詐騙集團，當時逮捕十五人到案。經長期監控，發現有六、七名遭起訴的嫌犯頻繁前往菲律賓宿霧並長期停留，與菲國執法單位交換情資展開監控。調查發現，該機房位於宿霧山上一處門禁森嚴的一棟三層樓透天厝，內部甚至有傭人房，成員出入有司機接送，生活奢靡。

該詐騙集團手法包括以假交友引誘投資虛擬貨幣；或誘使被害人參與公益活動後，謊稱其中籤獲得投資機會等方式行騙。國際科報請新北地檢署指揮，並由刑事局駐菲聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、國家調查局等單位共組專案小組，經過近十一個月的跨境情資交換、跟監與埋伏蒐證。

去年五月十三日，刑事局國際科及科技犯罪防制中心派出七名偵查員前往宿霧，次日會同菲律賓執法單位發動搜索，當場逮捕機房內陳姓主嫌等十六男一女，其中包含六名通緝犯。由於該集團犯罪行為均針對台灣民眾，無菲律賓籍犯嫌或受害人，案經菲律賓法院審理後結案，並啟動遣返程序。

二十一日的押解任務由刑事局國際科派員，協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲秘書及菲律賓移民局共同執行，下午將十七名犯嫌全數押解抵台。

警方初步清查，該集團運作約兩年期間，受害者眾多，確切受害人數及財損金額仍待進一步擴大偵辦釐清。