地方中心／周秉瑜 桃園報導

刑事局聯手菲律賓警方，打擊詐騙機房，去年五月逮捕17名台灣人，經過菲律賓當地法院審理結案，17人全數遣返回國！這17人當中，包括6名通緝犯，他們跑到菲律賓的宿霧地區，租下一間高級社區的房子，設立詐騙機房，透過愛情詐騙、投資詐騙等方式，騙取台灣人投資虛擬貨幣。

穿著橘色背心，16名男姓嫌犯，以及1名女姓嫌犯，遠從菲律賓馬尼拉機場，搭上飛機遣返回國。

台菲警方聯手破詐欺機房 17名台人遣送回國受審

１６名男詐欺犯及１名女詐欺犯 從菲律賓馬尼拉搭機遣返回台（圖／民視新聞）

一群人浩浩蕩蕩，通通戴上手銬，在警方戒護下，抵達桃園機場，直接歸案調查，刑事局和菲律賓警方，去年聯手打擊跨國詐騙機房，被逮的清一色都是台灣人，直到菲律賓當地法院結案後，全被遣送回台受審。刑事局國際刑警科科長李昆達表示「國內特定的黑幫，涉及了跨國不法詐騙活動，為了躲避國內警方的查緝，就把機房設在菲律賓。」

台菲警方聯手破詐欺機房 17名台人遣送回國受審

１７名詐欺犯中 包含６名通緝犯（圖／民視新聞）

警方掏槍，所有嫌犯高舉雙手，連動都不敢動，菲律賓警方去年五月，來到宿霧一處高級社區，破獲詐欺機房據點，發現一共17名詐欺犯，全是台灣人，當中還包括六名通緝犯，涉嫌透過愛情詐騙以及投資詐騙方式，專騙台灣人投資虛擬貨幣，因為違反菲律賓法律，一直被拘留在當地。菲律賓移民局局長秘書OLIQUINOROLAND表示「此次遣返17名台灣公民，是菲律賓與台灣，在打擊一切形式的跨國犯罪，特別是網路犯罪，持續不懈合作的成果。」17名詐欺犯，雖然已經在菲律賓，結束受審，但回到台灣，依舊得面臨刑事追訴，重新歸案受審。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

