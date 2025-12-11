台菲部長級科技會議 深化科研合作、建立人才鏈結

（中央社記者趙敏雅台北11日電）國科會今天發布新聞稿表示，第9屆台菲部長級聯合科技委員會日前舉行，針對氣候、醫療與人才交流等議題交換意見，會中決議通過明年執行的5件台菲雙邊研究計畫，並檢視「台菲三明治獎學金計畫」辦理情形，盼強化科研合作，建立科研領域人才鏈結。

第9屆台菲部長級聯合科技委員會8日在台北召開，由國科會主委吳誠文與菲律賓科技部部長索里頓（Renato U. Solidum Jr.）共同主持，檢視台菲雙邊科研合作計畫成果及討論未來合作方向。

國科會表示，台菲自簽約以來已合作逾17年，2007年起分別在台灣及菲律賓輪流舉辦部長級與次長級年會，今年由台灣主辦。

吳誠文致詞表示，台菲有多年科技合作歷史，相似的天然災害讓雙方建立堅實合作基礎，近年來的夥伴關係有助於深化彼此科技創新能量，共同面對未來全球氣候變遷挑戰。

國科會說明，台菲年會4大主軸，包括火山、海洋、颱風暨地震（Volcano, Ocean, Typhoon, and Earthquake, VOTE），醫療、農業、人才培訓（Health, Agriculture and Training Initiative, HAT），台菲雙邊研究計畫（Joint Research Program, JRP）及台菲三明治計畫（Sandwich Scholarship Program, SSP）。

國科會指出，雙方檢視VOTE第3期4件計畫、HAT第2期5件計畫的執行進度，邀請計畫執行學者簡報；會中也決議通過明年執行的5件台菲雙邊研究計畫，及討論明年度計畫徵件重點領域及工作時程，藉由雙方學者共同執行研究計畫，強化科研合作關係。

國科會表示，雙方也檢視「台菲三明治獎學金計畫」辦理情形，期待藉由延攬菲律賓青年研究人才來台參與研究，建立雙方科研領域人才鏈結。

此外，訪團前往新竹參訪台積電創新館，了解台積電發展歷史及研發成果，並參訪國科會轄下國家太空中心及國研院台灣半導體研究中心等科研機構，深化雙方科技領域交流。（編輯：翟思嘉）1141211