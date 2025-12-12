台菲關係持續推進！三場會談接連登場 林佳龍曝目標：與菲律賓整合共同市場

台灣與菲律賓關係持續推進，外交部長林佳龍今年8月底率團出訪菲律賓後，雙方近期一連舉辦台菲農漁業合作會議、台菲部長級聯合科技委員會、台菲智慧港務論壇，並簽署畜產研究夥伴合作了解備忘錄。林佳龍近日接受媒體專訪時表示，台菲正在推動「台菲經濟走廊」，未來雙邊的人流、物流、金流、交通流、資訊流，將整合成類似共同市場，而台日也可以一起合作。

外交部11日發布新聞稿說明，台灣與菲律賓10日正式簽署「畜產研究夥伴合作瞭解備忘錄」，此前農業部次長杜文珍曾於11月26日，與菲律賓農業部次長共同主持「第12屆台菲農漁業合作會議」，會中雙方同意將持續強化農業部門的實質互動，促進產業鏈結與人才培育，共同推動台菲農業的永續發展。而台菲近年雙方在多項互惠議題上皆取得具體進展，未來兩國也將透過既有及新建合作機制深化農業鏈結，強化農業科技研發與產業合作，共同促進雙方在農業領域的永續發展。

外交部今（12）日再發新聞稿提到，台菲部長級聯合科技委員會8日於台北舉行，邀集台菲兩國專家學者，就雙邊合作研究計畫進行成果簡報，並聚焦台菲正在推動的多項雙邊科研合作，包括「火山、海洋、颱風暨地震」、「醫療、農業與人才培訓計畫」及「台菲雙邊研究計畫」等，雙方也共同規劃明年度的研究領域與合作方向，展現延續並深化台菲科技合作的共同目標，成果非常豐碩。

之後，外交部發布新聞稿說明，外交部9日至11日舉辦的台菲智慧港務論壇，邀請菲律賓蘇比克灣管理局（SBMA）、菲律賓港務局（PPA）、北伊羅戈省政府，及菲國媒體與觀光協會代表等近30位官方與產業人士來台，與我國政府部會及港務、觀光與航運產業代表深度交流。論壇聚焦智慧城市、永續觀光、海事科技與智慧港口等重要議題，期藉由雙邊經驗分享與政策對話，強化台菲在智慧港務與海洋城市發展的合作，同時為推動「台菲經濟走廊」奠定更堅實的基礎。

林佳龍：台日菲不只是第一島鏈，更可形成經濟安全韌性

與此同時，林佳龍近日接受節目《官我什麼事》專訪，並於今日播出。林佳龍指出，台灣與菲律賓正在推動台菲經濟走廊，下一步是如何將台菲的人流、物流、金流、交通流、資訊流整合為共同市場。他提到，台菲經濟走廊涵蓋半導體供應鏈韌性、人才訓練，目前在台灣半導體產業工作的菲律賓人多達數萬人，菲律賓目前則在建構其交通運輸、物流、電信系統，以行動支持台菲經濟走廊。

林佳龍透露，日本台灣交流協會會長隅修三近日訪問台灣期間，雙方也有召開第三國投資委員會等會議，討論台日間除了雙邊關係，還要赴第三國投資。他說明，美國、日本與菲律賓已有「呂宋經濟走廊」計畫，台灣與菲律賓則在推動「台菲經濟走廊」，串連呂宋經濟走廊及台菲經濟走廊，讓第一島鏈不只是地緣政治的安全合作，更涵蓋經濟、科技、貿易等面向，形成經濟安全韌性。

林佳龍說，菲律賓為了台灣來往，近期也做了許多改革、鬆綁許多限制，因此許多台灣資金，包括因應關稅議題，或是從中國離開的台商，有些就可以轉向布局菲律賓，菲律賓基於其國家利益也會與台灣合作，而這時有實力且在菲律賓有大額投資的日本，也能與台灣一起合作。

