台菲關係 林佳龍盼建立制度化合作架構

針對台灣與菲律賓雙邊關係，外交部長林佳龍9日在接見菲律賓駐台代表彭科蓉(Corazon A. Padiernos)時表示，菲律賓是台灣重要的海上鄰國，雙邊關係近年來大幅推進，我方期待在此基礎上，與菲律賓建立制度化的合作架構，做為台灣企業赴菲投資時雙方共同遵循的原則，林佳龍也呼籲雙方政府應建立更順暢的溝通機制，以有效提升企業投資菲律賓的信心。

林佳龍今天(10日)在社群平台發文說明他與彭科蓉的會談內容，並提到總合外交推動的「台菲經濟走廊計畫」，再度表達我方願意持續推動的立場。

林佳龍強調，台灣極為珍視與菲律賓在各領域的合作，期盼雙方共同努力，讓合作領域從經貿開始，進一步拓展至人才培育、智慧農業等領域，創造更緊密的夥伴關係，共同促進經濟繁榮。