台菲「用愛彌補」醫療合作 逾60名顱顏患者受惠
（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）羅慧夫顱顏基金會與長庚醫院顱顏中心組成的義診團，16日至21日在菲律賓南部大城納卯市（Davao City）完成了為期6天的跨國醫療服務，讓當地許多弱勢孩童重新展現笑容。
根據羅慧夫顱顏基金會新聞稿，這次「用愛彌補」義診行動在納卯市為16名顱顏患者進行免費重建手術，以及45人次語言治療及評估，整體服務超過60名患者。
義診團由林口長庚醫院整形外科醫師羅綸洲擔任團長，團員共12人，包括整形外科、麻醉、護理、語言治療及社工專業人員，菲律賓羅慧夫顱顏基金會也派出多名醫師與語言治療師支援。
羅綸洲醫師介紹，相較過去以外科手術為主的義診，此次行動結合手術、語言治療、牙科檢查與社會支持，形成跨科別合作模式，一次完成多項評估與處置，減輕患者舟車勞頓，顯著提升治療效率。
新聞稿引述菲律賓整形外科醫學會前理事長丹席佩克（Bernard Tansipek）指出，台菲顱顏醫療合作已邁入26年，馬尼拉成立的第一支顱顏團隊即源自台灣經驗，對菲律賓影響深遠。
羅慧夫顱顏基金會自1999年起即在菲律賓推動國際顱顏醫療合作，協助當地建立團隊、培訓12位種子醫師，並於2021年將服務擴大至菲國南部，每年可幫助超過500名貧困患者接受治療。
基金會今年也捐贈2套攜帶式鼻咽內視鏡，並安排台灣語言治療師分享臨床經驗，以強化菲律賓在地語言治療能力。
中華民國駐菲律賓副代表李廷盛隨團從馬尼拉南下。他說，此次義診象徵台菲深厚的夥伴關係與人道情誼，台灣將持續支持相關醫療與社會關懷計畫，期盼未來深化合作，為更多社區帶來希望。
駐菲代表處在臉書發文指出，當地醫院主管轉達納卯市代理市長塞巴斯汀．杜特蒂（Sebastian Duterte）的感謝，肯定義診團隊帶來的善舉。
美籍醫師羅慧夫於1989年在台創立羅慧夫顱顏基金會，致力推動台灣及亞洲顱顏患者獲得全人醫療照護，自1998年起展開國際合作計畫，迄今已為23國培訓近200名種子醫療人員、執行95次國際義診、協助9國建立顱顏團隊，每年協助超過4000名貧困患者。（編輯：陳慧萍）1141122
