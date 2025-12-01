台薪資比日韓低三成！ CNN：GDP高僅6.5％勞工受惠

台灣今年第三季GDP年增率達8.21％，預計全年成長率近7.4％。（示意圖／東森新聞）





台薪資比鄰國日韓還要台灣GDP強勁成長，今年預估成長率可達7.4％，但多數民眾普遍無感，就是因為薪水僅微幅調漲，但物價卻節節攀升，連外媒CNN都看不下去，直說台灣薪資落後日韓30％，學者分析，台灣高科技獨強，但未帶動內需薪資，導致貧富差距問題。

問來問去大家都同感，雖然基本薪資年年調，但永遠追不上物價攀升速度。

如果您是外食族，只要點一個便當可能就已經要價100元，那如果您在點個菜或湯甚至飲料可能200元都不夠，這對月薪只有3萬元的小資族來說，壓力可是非常大。

有網友PO文說，他到超市採購發現一盤肉快破百元，小火鍋配飲料也要300元，感嘆薪水像東南亞，物價卻像歐洲，引發熱議。

民眾：「你只要一宣布基本薪資漲了，所有東西都跟著漲，所以我們賺的錢，永遠就是只有那些，永遠存不到什麼錢。」

數據出爐好諷刺，台灣今年第三季GDP年增率達8.21％，預計全年成長率近7.4％，有機會超過中國，主要受惠高科技產業帶動，電子製造業佔GDP超過15％，卻只僱用6.5％的勞動人口，使得多數民眾無感，連CNN都點名，台灣平均薪水比日韓至少落後30％。

亞太工商總會執行長邱達生：「高科技賺錢，但是薪水集中在少數人，多數的服務業傳統產業，他們的薪水，僅次微幅調漲，所以低於通膨，台灣的出口創新，沒有帶來所謂內需薪資成長。」

科技產業賺飽飽，全球富豪排行榜公布，第一名馬斯克財富達3420億美元，台灣則由林百里、郭台銘、張聰淵擠進前300名，反觀台灣一般勞工，勞動部統計仍有9153人被迫放無薪假，凸顯貧富差距持續擴大。

