台藝人接連翻車！小鐘隔岸觀火「熱舞32秒」笑翻3萬人

近來台灣演藝圈可說是災難連連，繼日前陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、坤達、棒棒堂小杰等一票男星涉入閃兵案，人設大翻車後，昨（29）日范姜彥豐又出面爆料，稱妻子粿粿在婚內期間出軌棒棒堂王子，這幾天可說是吃瓜吃不完，反觀向來被譽為「演藝圈清流」的男星小鐘，則曬出一段在煙火前跳舞的影片，彷彿事不關己，被網友們形容是「班上那位永遠沒有進入狀況的同學」。





范姜彥豐（左2）指控粿粿（左1）與棒棒堂男孩成員王子（右）有不正當男女關係。（圖／翻攝自IG ＠zack_fanchiang、＠prince_pstar）

現年53歲的小鐘（鐘昀呈），靠著幽默談吐成為各大綜藝節目常客之一，出道多年來的他，長年維持單身，也幾乎沒有任何醜聞，因此被不少網友冠上「演藝圈清流」的美名，眼看近日台灣演藝圈一票藝人紛紛翻車，昨（29）日他卻在Threads上傳一段背景放上煙火的跳舞影片，彷彿世界已經大亂，但他卻依舊活在自己的時空。

小鐘在Threads上傳一段背景放上煙火的跳舞影片，被網友們形容是「班上那位永遠沒有進入狀況的同學」。（圖／翻攝自IG ＠dancinggood）





眼看小鐘貌似事不關己的跳舞，短短32秒瞬間湧入超過3萬人按讚，網友們也紛紛笑翻直喊「整個圈子亂成一鍋粥了，只有小鐘還在這裡大熱舞，超好笑」、「滿是王子跟粿粿的脆突然蹦出鐘哥跳舞」、「超級好笑，他很像那種班上有人吵架。然後還看到冷笑話大笑的那種人」、「演藝界清流還得是客家一哥，連麻煩都省了」、「超好笑，絕不入不屬於自己的局」、「真的超級好笑，班上那位永遠沒有進入狀況的同學」。

網友們幾乎一面倒都對小鐘給出正面評價。（圖／翻攝自小鐘臉書）













