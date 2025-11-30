台藝大再奪新北影像新星首獎

二０二五新北市學生影像新星獎頒獎，首獎「超級新星獎」由國立台灣藝術大學《青春的回擊殺球》奪得。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

邁入第十年，二０二五新北市學生影像新星獎頒獎，今年共有二七四部作品參賽，展現新世代影像創作的澎湃能量，評選結果計有廿五部作品獲獎；首獎「超級新星獎」由國立台灣藝術大學《青春的回擊殺球》，獲得最高榮譽及四十萬元獎金；國立台藝大學實驗片《良夜之歌》拿下「新北精神獎」。

二０二五新北市學生影像新星獎頒獎，今年計有廿五部作品獲獎，內容多元從校園生活、家庭關係到社會議題。（記者吳瀛洲攝）

市府文化局長張䕒育表示，「新北市學生影像新星獎」自創辦以來，致力培育青年影像人才，成為全台影像創作的重要平台，十年來持續鼓勵青年學子以影像探索自我、關懷社會議題，許多歷屆得獎者更以新銳導演、攝影師身分活躍於國內外影展舞台。

今年新星獎共有二七四部作品參賽，主題多元，從校園生活、家庭關係到社會議題；評審團指出，最大獎「超級新星獎」由國立台灣藝術大學王浩泰執導的劇情片《青春的回擊殺球》脫穎而出；影片與新北市立海山高中桌球隊合作拍攝，以高中桌球隊為背景，巧妙融合不同元素呈現奇幻視覺，精準把控敘事節奏，細膩刻劃主角找靈媒詛咒同學的心境歷程變化，氛圍營造極具張力，既展現校園青春片的創意能量，也彰顯新世代導演勇於挑戰題材的想像力。

文化局指出，《青春的回擊殺球》早在頒獎前已入選第卅八屆東京國際影展「亞洲學生短片競賽單元」，讓本屆得獎作品在國際舞台上先一步獲得肯定。

二０二五新北市學生影像新星獎頒獎，其中「新北精神獎」由國立台灣藝術大學實驗片《良夜之歌》獲得。（記者吳瀛洲攝）

新星獎獨有特色「新北精神獎」則以新北多元文化為核心，透過青年視角呈現城市的包容與創新；由國立台灣藝術大學實驗片《良夜之歌》獲得，作品拍攝於新北市淡水區林子溪及沙崙海灘，以「反光」象徵幽靈，描繪父親喪親後在溪畔與沙灘間漫步的孤寂與思念，細膩呈現生命的轉折與情感的深度，展現動人的人文關懷與影像詩意。