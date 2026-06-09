台藝大附近驚傳槍響 毒駕拒檢狂逃「警開八槍」逮人
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導
新北市板橋區，台藝大附近，驚傳槍響！一名駕駛拒檢逃逸，開車給員警追，員警途中開了八槍，駕駛仍就繼續狂逃，最終整輛車卡在巷弄內，狼狽遭逮！員警發現駕駛不僅毒駕，車內還有毒品！將他移送法辦。
街頭上演警匪追逐！一輛警車追著黑色賓士轎車，三名員警更是直接跳下機車，拿著手槍對轎車連開八槍。駕駛如亡命之徒般，猛踩油門給警察追！就這樣一路逃進巷弄內！剛好有輛轎車，擋住去路，員警馬上掏出警棍破窗，打著赤膊的駕駛，終於被警方給拖下車。不少附近居民，目擊這幕簡直嚇出一身冷汗，好在員警最後，成功逮到嫌犯。
台藝大附近驚傳槍響 毒駕拒檢狂逃「警開八槍」逮人。（圖／民視新聞）協助擋車民眾：「我車停在這裡，後面有人要追他，他就想說硬闖過去。」
事發新北市板橋區，週二下午四點多，員警當時正在信義路附近巡邏，發現這輛車形跡可疑，違規紅燈右轉，準備上前盤查。
駕駛卻心虛踩油門狂逃。過程中，員警在縣民大道，南雅南路口一共開了八槍，但嫌犯沒在怕繼續逃，又一路開到板橋區大觀路一段巷弄內，一路狂逃近三公里，最後還是狼狽遭逮，警方不僅發現他毒駕上路，車內還藏有毒品。
台藝大附近驚傳槍響 毒駕拒檢狂逃「警開八槍」逮人。（圖／民視新聞）
毒駕變成亡命之徒一路逃，嫌犯自己臉部跟手部都受傷，這下面臨毒品罪跟公共危險罪，再怎麼會逃，也逃不過優勢警力。
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