台虎南台灣三航線12月陸續開航 高雄新辦公室溫馨有創藝

▲走進高雄辦公室，就能看見宛如機場跑道的地板。

南台灣的虎迷有福了！台灣虎航將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩3條新航線。其中，熊本除了是飛航日本的第23個航點外，台南-熊本更是台灣虎航首條從台南出發的國際航線，正式宣告台南人也能從家門口出發、就近搭飛機了！

▲牆上的機窗設計、航班資訊小巧思，呈現「即將出發」的氛圍。

南台灣近年旅遊需求旺盛、航運發展快速，台灣虎航在11年的深耕中，累積高度人氣，從疫情前每週26班，一路成長到目前的每週54班，已經打造出多條深受旅客喜愛的高雄出發航線。未來，也會持續評估更多潛力航點，把便利、平價又好玩的旅程，帶給更多南台灣旅客。

廣告 廣告

▲歡慶高雄辦公室開幕，台灣虎航特別準備虎將造型茶點與茶飲。（圖為台灣虎航董事長黃世惠）

為了提供更即時、貼近在地的服務，台灣虎航特別在高雄設立全新辦公室。走進大門，就能看見宛如機場跑道的地板、航班資訊設計的牆面與機窗造型的細節，滿滿都是「旅程即將開始」的度假感。辦公室內也展示了自閉症藝術家高進宇的畫作，讓空間多了一份溫度與創意，宛如一場小型藝術展。

▲台灣虎航高雄辦公室展示自閉症藝術家高進宇（圖右）的畫作。

目前，台灣虎航的航點已遍布日本、韓國、澳門、泰國、越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。無論想泡湯、賞雪、看海、吃美食或到大城市血拼，台灣虎航都能帶大家輕鬆抵達。

查看原文