台虎招募高雄客艙組員 錄取115年首季報到受訓
（中央社記者余曉涵台北8日電）台灣虎航今天啟動第2批高雄客艙組員的初試徵選，預計錄取30名，獲錄取者將於明年第一季報到受訓。
台灣虎航今天發布新聞稿表示，瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼10月底迎來第25梯客艙組員的報到後，今天再度啟動第2批高雄客艙組員的初試徵選，積極網羅在地人才。
台灣虎航說，自上月初宣布招募並開放履歷投遞以來，短短2週便吸引近1900名應試者報名，報名相當踴躍。
台灣虎航表示，經初步書面資料篩選後，有超過1000名求職者符合資格參與今天初試，到考率近9成，這次招募預計錄取30名，競爭激烈，獲錄取者將於明年第一季報到受訓。
台灣虎航營運長賴俊廸說，台灣虎航現已運營多條從高雄出發的國際航線，更將於今年12月在台南開航首條國際航線，直飛熊本及沖繩，未來將持續評估有潛力的航點，不斷優化南台灣的航網布局
賴俊廸說，在初試中脫穎而出的人才，將進入複試階段，屆時考官會更著重於個人特質、團隊合作精神等面向，最終獲得錄取的客艙組員，預計於明年第一季依序報到受訓，並經過長達8週的地面及空中專業訓練後，就可以上線。
台灣虎航表示，日前已宣布啟動年度培訓機師招募，將由台灣虎航協助支應所有訓練費用，報名期間為11月10日凌晨至12月7日晚間止，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「機師」的職務中查看報名及相關應試資格，另有其他多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行及yes123求職網站查看相關職務。（編輯：李亨山）1141108
其他人也在看
永立榮10月營收增65.81% 攻機能保健市場
【記者柯安聰台北報導】永立榮生醫(6973)10月合併營收704萬元，較去年同期成長65.81％；累計1至10月營收7181萬元，年增98.30％，在高端保養品市場熱度延續下，旗下「小鹿羊水外泌體」產...自立晚報 ・ 19 小時前
《航運股》台灣虎航今高雄客艙組員初試踴躍 網羅在地優秀生力軍
【時報記者莊丙農台北報導】瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航(6757)繼10月底迎來第二十五梯客艙組員的報到後，今日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選，積極網羅在地人才，期望更多地方優秀生力軍加入。 台灣虎航自上月初宣布招募並開放履歷投遞以來，短短兩周便吸引了近1,900名應試者報名，報名相當踴躍。經初步書面資料篩選後，有超過1,000名求職者符合資格參與今日初試，到考率近9成。本次招募預計錄取30名，競爭激烈，獲錄取者將於明年第一季報到受訓。 台灣虎航營運長賴俊迪今日也親臨高雄招募現場為求職者進行打氣並表示，台灣虎航現已運營多條從高雄出發的國際航線，更將於今年12月在台南開航首條國際航線，直飛熊本及沖繩，未來我們將持續評估有潛力的航點，不斷優化南台灣的航網佈局，致力深耕南臺灣。同時，在人才甄選上，我們也期待選出最能代表公司，並在第一線傳遞『熱情、溫暖、真誠』企業形象的優秀人才，展現台灣虎航活潑陽光的正面形象，讓乘客每一次搭乘都能感受到不一樣的新鮮與美好。 在初試中脫穎而出的人才，將進入複試階段，屆時考官會更著重於個人特質、團隊合作精神等面向。最終獲得錄取的客艙時報資訊 ・ 6 小時前
戴資穎宣布退役 陳其邁喊「高雄永遠的驕傲」！
台灣首位世界羽球球后戴資穎，昨（7日）晚於個人社群平台宣布正式退休，16年羽球職業生涯落幕，廣大球迷表達不捨；高雄市長陳其邁今（8日）也於臉書祝福戴資穎，稱她是高雄永遠的驕傲！31歲的戴資穎於去年奧運後，努力與傷共存，但最後幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場；今年更已經先後左腳、右腳都進行手術，也進自由時報 ・ 13 小時前
炸水、秀肌力引尖叫聲！新北消防猛男月曆開賣，首拍第1本20萬元
新北市消防局今（8）日於板橋舉辦「新北消防形象月曆」發表會，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請14名消防猛男、4名清秀美女合體小小消防員拍月曆，延續往年經典「炸水場景」拍攝手法，象徵消防使命的世代傳承，月曆由全家便利商店獨家販售，即日起賣到2026年1月31日止，售價119元，銷售所得扣除成本自由時報 ・ 10 小時前
影／田中央寫生繪畫比賽頒獎 500位參賽者以畫筆描繪田中多元風貌
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025田中央寫生繪畫比賽頒獎典禮於今（8）日在彰化縣田中鎮陳羅蜜蜂生態紀互傳媒 ・ 10 小時前
李遠視察宜蘭百大基地 南北館菜市場感受在地人文
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）文化部長李遠今早前往宜蘭縣視察「百大基地」宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」，也看到豬肉攤商正在整理新鮮豬肉，還嘗到古早味草仔粿，李遠直說感動到眼淚差點掉下來。中央社 ・ 11 小時前
中鋼運通攜手南高雄家扶 化身高捷小小站長
中鋼運通公司長久以來秉持社會永續理念，以實際行動關懷在地發展；中運公司近日攜手南高雄家扶中心安排二十位來自服務家庭的孩童，在家長陪同下一起參加高雄捷運公司「小小站長」體驗活動，啟發孩童對公共運輸的興趣，並每年持續關懷服務家庭之生活所需及捐贈生活物資，讓永續理念不僅航行於海上，也散播溫暖到社會的各個角落。中運公司自成立以來致力推動綠色航運，也秉承中鋼集團的企業文化與經營理念，積極推動ESG永續工作，長期投入偏鄉教育、關懷弱勢、注重生態保育及參與社會公益活動；中運公司自二○二二年開始，每年年末定期拜訪南高雄家扶中心，除關懷服務家庭所需，也捐贈實用食品與物資予高雄市前鎮區與小港區的服務家庭。中運公司為擴展服務家庭孩童的生活視野，近日攜手南高雄家扶中心邀請二十位年齡介於四歲至八歲 ...台灣新生報 ・ 1 天前
最高院暫緩緊急撥款令 美政府免即時支付糧食援助
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國最高法院今天表示，總統川普政府不必立即支付在政府關門期間資金被凍結的「營養補充援助計畫」（SNAP）糧食福利，這項臨時命令使數以百萬計民眾的處境懸而未決。中央社 ・ 8 小時前
我能聽懂你！ 聰明狗狗會分類玩具
匈牙利研究發現，聰明的狗狗甚至具有把物品自行分類的推理能力，不但能記住玩具的名稱，還能理解不同外觀、但功能相同的玩具，其實屬於同一類的玩具。這其實就是幼童早期語言發展時，將語言標籤 也就是物品名稱...大愛電視 ・ 16 小時前
台東市區學校旁成排自小客擋風玻璃驚見彈痕 嚇壞學生和家長
台東市區某國中旁的巷道成了「試槍場所」，緊靠著學校與住宅的車輛玻璃上出現彈痕。校方除了提醒學生注意安全，也警告「不要做類似的事」，遭惡意破壞的車主則是罵聲不斷，目前警方已掌握情資，正積極偵辦單中。日前台東市某國中側門成排自小客車的擋風玻璃出現彈痕，約4、5輛車受到毀損。民眾表示，事發後警方前往鑑識，自由時報 ・ 12 小時前
看導航分心自撞！300萬休旅車四輪朝天 6傷送醫
台北市萬華區華中橋8日凌晨1點多，發生一起保母車翻車事故！一名孫姓駕駛載著5名友人，要前往新店，行經華中橋時，整輛車猛撞分隔島後失控翻覆，車頭全毀四輪朝天，幾乎成了一團廢鐵，車上6人分別骨折、擦挫傷。...華視 ・ 10 小時前
旅天下通過上櫃案 最快明年第1季上櫃交易
旅天下（6961）昨日經櫃買中心審議通過旅天下公司上櫃案，市場人士預估，最快明年第一季上櫃交易。旅天下第三季財報預計11月12日公布。根據櫃買中心公告，旅天下2024年合併營收達45.37億元，稅後淨利0.85億元，每股稅後盈餘（EPS）3.63元；今年上半年合併營收21.97億元，稅後淨利0.79自由時報 ・ 1 天前
GDP上看6%但內需仍冷？ 大巨蛋火腿名店熄燈
又有一間名店熄燈！位在台北大巨蛋美食街，一間知名火腿三明治店，宣布11/18日收攤，還有東區一間經營10年的知名咖啡廳也結束營業，隨著出現收店潮，顯示內需市場疲軟，雖然在AI題材推升下，今年GDP上看6%，但台經院示警，明年恐怕腰斬到只剩下3%。 #收店潮#大巨蛋#火腿名店熄燈#GDP東森新聞影音 ・ 11 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！王定宇讚外交突破 嗆國民黨附和中共轟內賊
副總統蕭美琴出訪在歐洲議會舉辦的IPAC峰會並發表演說，民進黨立委王定宇今（8）日表示，這是非常重要的外交突破，而此成果是由全民共享，但國內還有國民黨這種「認知錯亂的逆流」阻撓台灣邁向國際，外交團隊拜訪北約被說激怒俄國、購買軍武被說激怒中國，令他痛斥「有這樣的國民黨，哪需要中共威脅？」他也強調，人民應該用選票制裁內賊，台灣才能長治久安。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台灣虎航第二批高雄客艙組員今初試 逾千人搶30名額競爭激烈
瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼上月底迎來第25梯客艙組員的報到後，今（8）日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選。虎航表示，今年12月將在台南開航首條國際航線，直飛熊本及沖繩，需才孔急。台灣虎航自上月初宣布招募並開放履歷投遞以來，短短兩週便吸引了近1900名應試者報名，報名自由時報 ・ 11 小時前
新北耶誕城遭板橋居民反彈 洪孟楷籲參考東京都廳全年閃耀
今年「新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場，但活動再遭新北市政府周邊板橋居民反彈。對此，國民黨立委洪孟楷表示，耶誕城已成國際知名活動，如何延續品牌能量、同時兼顧生活品質，是新北市下一階段城市行銷的重要課題。他建議市府參考東京都廳經驗，打造「365天亮起的新北」，讓城市全年閃耀，達成居民、觀光與城市三自由時報 ・ 9 小時前
黃偉哲赴星推廣台南洋香瓜 駐星代表邀旅客來台觀光
（中央社記者吳昇鴻新加坡8日專電）台南市長黃偉哲今天赴新加坡推廣農特產品，出席洋香瓜、大白柚等水果試吃活動，吸引當地民眾參與。駐新加坡代表童振源表示，台南融合文化、美食與科技，盼藉活動促進台星交流，邀請旅客赴台旅遊。中央社 ・ 12 小時前
台虎2026夏季班表、ITF旅展促銷同步開賣
台灣虎航搶先同步推出2026年夏季班表開賣及2025ITF台北國際旅展線上促銷的單程未稅價新台幣799元起的優惠價，讓虎迷們可以超前部署明年的假期。七逗旅遊網 ・ 1 天前
卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫（2） (圖)
行政院長卓榮泰（左）8日至桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，未來在邊境防疫上有4個要求，務必把非洲豬瘟阻絕於境外。中央社 ・ 8 小時前
倫敦WTM旅展首見英超足球隊員推廣觀光 (圖)
台灣參加2025倫敦「世界旅遊展會」（WTM），長榮航空贊助的英格蘭足球超級聯賽西漢姆聯隊出動3名球員，在台灣館與粉絲互動、推廣台灣觀光，為旅展罕見。中央社 ・ 1 天前