台虎招募高雄客艙組員 錄取115年首季報到受訓

（中央社記者余曉涵台北8日電）台灣虎航今天啟動第2批高雄客艙組員的初試徵選，預計錄取30名，獲錄取者將於明年第一季報到受訓。

台灣虎航今天發布新聞稿表示，瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼10月底迎來第25梯客艙組員的報到後，今天再度啟動第2批高雄客艙組員的初試徵選，積極網羅在地人才。

台灣虎航說，自上月初宣布招募並開放履歷投遞以來，短短2週便吸引近1900名應試者報名，報名相當踴躍。

台灣虎航表示，經初步書面資料篩選後，有超過1000名求職者符合資格參與今天初試，到考率近9成，這次招募預計錄取30名，競爭激烈，獲錄取者將於明年第一季報到受訓。

台灣虎航營運長賴俊廸說，台灣虎航現已運營多條從高雄出發的國際航線，更將於今年12月在台南開航首條國際航線，直飛熊本及沖繩，未來將持續評估有潛力的航點，不斷優化南台灣的航網布局

賴俊廸說，在初試中脫穎而出的人才，將進入複試階段，屆時考官會更著重於個人特質、團隊合作精神等面向，最終獲得錄取的客艙組員，預計於明年第一季依序報到受訓，並經過長達8週的地面及空中專業訓練後，就可以上線。

台灣虎航表示，日前已宣布啟動年度培訓機師招募，將由台灣虎航協助支應所有訓練費用，報名期間為11月10日凌晨至12月7日晚間止，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「機師」的職務中查看報名及相關應試資格，另有其他多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行及yes123求職網站查看相關職務。（編輯：李亨山）1141108