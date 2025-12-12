台虎招募60名客艙組員月薪上看7萬 明年還有7天福利補休假

台灣虎航今日宣布啟動客艙組員招募。台灣虎航提供



瞄準旅遊市場蓬勃發展，台灣虎航董事會已通過第三代機隊購機案，擘劃未來航線並提升航線營運效率。為因應航線的拓展與相關的增班計畫，今(12/12)日宣布將招募60名客艙組員，底薪加上獎金月薪上看7萬元，且明年起再多提供7天補休假。

台灣虎航表示，客艙組員招募時間將於2025年12月15日凌晨00:00起至2025年12月28日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日、韓語會話能力尤佳。報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2026年1月17日進行初試；2026年1月24日進行複試，錄取之客艙組員，將於2026年5月起分梯次陸續報到並開始受訓，完訓後即可上線成為台灣虎航正式的客艙組員。

台灣虎航說，公司致力於提供持續優化的勞動條件及工作環境，讓全體員工能以最佳狀態執行工作任務。近日也已正式宣布將於明(2026)年1月1日起，針對全體員工新增「每年7日福利補休假」制度，盼望除法定假日外，再額外提供7天福利補休假，藉更友善的休假制度，讓全體員工能在更安心的工作環境中工作。

對於航空事業懷抱熱忱與嚮往的朋友們，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」(https://shorturl.at/YB2nD)的相關職務中查看報名及相關應試資格；此外，台灣虎航亦同步開放包括：資訊應用、行銷企劃、場站管理等多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行( https://shorturl.at/Z4CDL )或yes123求職網(https://shorturl.at/Ncvl8)查詢所有職務內容。

