台虎航招培訓駕駛員 訓練費虎航支出

台灣虎航將招募培訓飛機駕駛員，英文及體格符合標準的大學以上畢業生可前往一試。（台灣虎航提供）

記者傅希堯／台北報導

台灣虎航六日宣布，將啟用年度培訓飛機駕駛招募作業，具學士學位以上、多益七五０分、聽力四００分以上，及口說與寫作一四０分以上，符合民航局航空人員體格檢查甲類體位標準者，就可報名一試。

台灣虎航表示，本次培訓駕駛員招募的報名期間由十日起到十二月七日止，報名資格需具備中華民國國籍且在國內設有戶籍，報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，符合資格者將於明年第一季進行相關招募流程。獲錄取者預計將安排於明年第二季開始接受專業飛行課訓練，且將由台灣虎航協助支應所有訓練費用，受訓完成並考核合格通過，即有機會成為台灣虎航的正式機師。

廣告 廣告

台灣虎航指出，歡迎有興趣從事航空事業與熱愛飛行的眾，上網查看相關職務資料。

台灣虎航表示，台灣虎航是台灣地區唯一的低成本航空公司，自一０三年開航以來，已打造年輕活潑、朝氣十足的品牌形象，目前飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，也是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。