台虎2026夏季班表、ITF旅展促銷同步開賣

看準民眾已開始規劃明年度的旅遊，台灣虎航搶先同步推出2026年夏季班表開賣及2025ITF台北國際旅展線上促銷的單程未稅價新台幣799元起的優惠價，讓虎迷們可以超前部署明年的假期。此外，至台灣虎航的旅展現場攤位(J716)出示旅展活動期間於台灣虎航官網的行程確認單，即有機會兌換台灣虎航2026桌曆等限量成交禮；另配合全民普發1萬元即將上路，凡是該筆行程確認單滿新台幣萬元以上，即有機會再兌換價值新台幣500元的回饋金，以實值回饋感謝虎迷們的支持。

▲2025 ITF台北國際旅展開幕，賴清德總統(左6)等貴賓蒞臨台灣虎航展位。

廣告 廣告

「2026年夏季班表」及「2025ITF台北國際旅展線上促銷」時程如下：

尊榮虎優先搶票日：2025年11月5日上午10:00起至晚間23:59止。

全員開賣期間：2025年11月6日上午10:00起至2025年11月10日晚間23:59止。搭乘期間：2025年11月5日至2026年10月24日。

2026年夏季班表全員開賣首波自11月6日開始，銷售航線包括：桃園-首爾仁川單程未稅NT$1,199起；桃園-釜山、桃園-濟州單程未稅NT$1,399起；桃園/高雄-東京成田、桃園-東京羽田單程未稅NT$1,799起；桃園-花卷、桃園-仙台、桃園-新潟單程未稅NT$2,099起；桃園/高雄-札幌(新千歲)單程未稅NT$2,299起；桃園-函館單程未稅NT$2,599起。

次(7)日銷售航線包括：桃園/高雄-沖繩單程未稅NT$1,599起；桃園/高雄-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-佐賀、桃園-宮崎單程未稅NT$1,799起；桃園-小松、桃園/高雄-名古屋單程未稅NT$1,899起。

廣告 廣告

▲2025 ITF台北國際旅展開幕，賴清德總統(右)蒞臨台灣虎航展位，圖左為台灣虎航董事長黃世惠。

除了推出票價優惠外，配合旅展期間還享有購票加碼好康，如單筆金額超過新台幣1萬元，可至旅展的台灣虎航現場攤位出示行程確認單兌換新台幣500元的回饋金，數量有限，送完為止。而在支付方面，若至樂虎卡專屬活動頁面並使用樂虎卡刷卡購票，則可享有票價2%的 tigerpoint 回饋金；選擇以 AFTEE 支付，可享全單現折10%的優惠，並加碼贈送新台幣50元優惠券；若使用 LINE Pay 支付，單筆消費滿1萬元則可獲得3%回饋，讓虎迷能最大化省下荷包。

另外，台灣虎航的旅展現場攤位活動也同樣豐富，現場民眾參與「虎運配配碰」就有機會抽中免費機票等超過7000份的豐富好禮，其他還有「尋章大冒險」、「超級虎利歐」等互動活動也有機會可獲得精美的限量好禮。同時，期間凡於tigerselect虎禮選平台選購台灣虎航週邊商品可享9折，並能以1元加購台灣虎航飛行行李吊牌1個等好康。 查看原文