台被畫進中國版圖？蘇格蘭國家博物館地圖掀議 館方：參考聯合國

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蘇格蘭國家博物館因展場地圖標示方式引發爭議。（翻攝自蘇格蘭國家博物館官網）

蘇格蘭國家博物館「探索東亞」展場地圖將台灣與中國標示為相同顏色，引發爭議。館方上級機構「蘇格蘭國家博物館群」表示，地圖製作依循慣例參考聯合國地理區域分類系統，而該系統未將台灣列入分類；駐愛丁堡辦事處則指出，已向有關部門表達我方立場與關切。

據《中央社》報導，蘇格蘭國家博物館近日因展場地圖標示方式引發爭議。一名長期關注台灣議題的外國人士在社群平台發文指出，館內「探索東亞」（Exploring East Asia）常設展的地圖將台灣與中國標示為相同色塊，形同將台灣納入中國領土範圍。他批評，此舉不僅可能助長中國對外宣傳論述，也讓蘇格蘭重要文化機構的公信力受到質疑。

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引發爭議的「探索東亞」展區自2019年開放參觀，收藏超過2萬3,000件東亞文物，是英國倫敦以外規模最大的東亞文化典藏之一，展覽內容涵蓋中國、日本及韓國文化發展歷程，也展示近代歷史文物，包含中共歷年政治宣傳相關展品。不過，展區地圖中，日本與韓國均以獨立色塊標示現代疆域，唯獨台灣與中國被塗上相同顏色，外界質疑其呈現方式可能造成誤解。

對於外界批評，「蘇格蘭國家博物館群」表示，旗下展覽使用的地圖向來以聯合國地理區域分類系統作為參考依據，而該分類系統並未納入台灣。然而，館方並未進一步說明，為何在台灣未被納入分類的情況下，仍將台灣與中國標示為相同色彩。

值得注意的是，英國政府過去並未公開支持中國所主張的「一中原則」，英國外交部官員曾在國會說明，1971年聯合國大會第2758號決議僅確認中華人民共和國在聯合國代表中國的席位，並未對台灣地位作出裁定。

針對此次事件，駐愛丁堡辦事處已向相關單位表達我方立場，並表示將持續向蘇格蘭各界說明台灣政治、經濟發展現況，深化雙方交流合作，避免國際社會對台灣產生錯誤認知。

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