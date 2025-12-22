台裔創業家Edwin Chen 白手起家成AI領域關鍵人物

（中央社記者張欣瑜舊金山21日專電）38歲、父母來自台灣的Edwin Chen是今年「富比世」雜誌美國前400大富豪當中最年輕的入榜者，也是今年時代雜誌的AI領域百大影響力人物。低調的他近來受到媒體關注，離開矽谷大公司後他自掏腰包創辦AI資料標註公司Surge，身價達180億美元（約新台幣5600億元）。

在人工智慧（AI）領域中，Edwin Chen對一般大眾而言相對神秘低調，卻是資料標註（data labeling）產業的關鍵人物之一。資料標註工作在於替原始資料加上清楚的說明與判斷，讓AI能夠理解與學習，為大型科技公司訓練模型時離不開的一環。

廣告 廣告

根據美國「富比世」雜誌即時數據，Edwin Chen身價估計達180億美元，在美國前400大富豪中排名第55，在全球富豪中排名第134。38歲的他，為白手起家型的創業者，居住在紐約。

「富比世」雜誌曾以專文介紹Edwin Chen，詳述他的發展歷程。

成長於佛州一座人口約3000人的小鎮，Edwin Chen的父母來自台灣，經營一家中餐館，他青少年時期曾在店裡幫忙。

自小，他便對語言和數學有濃厚興趣，進入麻省理工學院（MIT）後主修數學，曾任職於谷歌（Google）、臉書（Facebook）、Twitter（X前身），7年前離開舊金山灣區，未尋求外部募資、自行出資創辦了Surge AI。

在麻省理工學院期間，為了兼顧多項學習，他靠著每6小時睡30分鐘的「多階段睡眠」。

進入灣區高科技公司後，他從事與內容審核及推薦演算法相關的多個職務，卻在每一個角色中反覆遇到同一個問題，即很難大規模取得高品質、由人類標註的資料。

因此，他2020年離開Twitter，決定親自解開這個難題，並於當年成立Surge AI。

接受「富比世」訪問時，他表示自己並不喜歡矽谷文化；他說，「我們選擇不拿外部投資、自掏腰包創業的原因之一，是因為我向來很討厭矽谷的身分地位遊戲。」

他形容，典型由創投資助的矽谷新創像是快速致富的投機計畫。他也對那種「籌集大筆資金後就必須花掉」的觀念反感；他認為，這會導致大規模的過度徵才。

2023年5月的一個夜晚，一名Google研究員打電話給Edwin Chen，討論Gemini模型的問題。這通電話談了逾2小時，不久之後，Google便與Surge AI簽下合約，金額後來成長到每年超過1億美元。該研究員後來表示，選擇Surge的原因在於「品質」而非單純的「工時」。

Edwin Chen告訴「富比世」，Surge AI的品質控管與深厚的技術實力，正是其關鍵秘密武器。

對於像Surge AI這樣的公司而言，一個攸關生存的挑戰在於，當AI未來發展到一定程度後，還需不需要人類進行資料標註；Edwin Chen則深信，人類的角色不可或缺。他表示，人類與AI協作所能達到的成果，將超越任何一方單獨所能完成的極限。

即便產業持續演變，他計劃一直經營Surge AI，直到通用人工智慧（AGI）的出現；他認為大約還需要20年的時間。

2024年，Surge AI營收超過10億美元，目前在募資過程中，外界估計其估值已超過250億美元。

除了躋身富豪榜，Edwin Chen也獲時代雜誌（TIME）評選為2025年AI領域百大影響力人物。

他向時代雜誌表示，AI或許有能力寫出「能夠拿下諾貝爾獎的詩」，甚至揭示宇宙的秘密，但前提是它必須在能夠反映人類專業、創造力與價值觀的資料上受訓。他堅信，「真正高品質的資料，對AI與AGI的未來至關重要」。（編輯：張芷瑄）1141222