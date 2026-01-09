台裔日本畫家吉田瑠美回阿祖故鄉台南北門 捐贈繪本手稿

吉田瑠美創作《阿祖的搖椅》繪本，回到阿祖的故鄉台南北門捐贈繪本手稿。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門區圖書館今天(9日)有場別具意義的贈畫。台裔日本繪本畫家吉田瑠美回到曾祖父陳三吉的故鄉北門，將著作《阿祖的搖椅》繪本手稿19幅捐給圖書館，讓人感動又溫馨。

42歲的吉田瑠美因為弟弟之前在台灣拍電影，因緣際會來台尋根，發現阿祖陳三吉在日治時期曾擔任台南州北門庄長等要職，她在台首度出版的繪本《阿祖的搖椅》，內文刻劃跨越世代與海洋的祖孫情，以及對家鄉濃烈的鄉愁，傳遞深刻的情感記憶，也啟發她對於家族原鄉歷史和歸屬的探索。

吉田瑠美的阿祖陳三吉老家在北門舊埕，阿公陳敏雄赴日留學成為醫學博士，定居日本，曾祖父、祖父因為白色恐怖，再也沒回到故鄉。她說，長大後才知道自己有台灣血統，但阿公、父親幾未提到家族歷史，先前帶著緬懷曾祖父的心情，走訪阿祖的故鄉北門，再花2個月時間手繪插畫，出版《阿祖的搖椅》，描繪阿祖無法返鄉的思念與鄉愁，能將繪本手稿捐贈給北門區圖書館典藏，也象徵曾祖父「再見家鄉」。

北門區長林建男代表受贈繪本手稿，他說，《阿祖的搖椅》繪本手稿捐贈，不僅是圓滿吉田女士家族的故事，更承載跨越時空的世代傳承，闡述在特定時空背景下，某些人們對於未竟出口，卻深植心中的愛與鄉愁。

北門南鯤鯓代天府也捐助善款購置繪本給區內5所小學。北門區圖書館展出繪本手稿到1月底，還有說故事導讀。包括文史工作者黃文博、陳金華、陳三吉故里居民陳正吉、5所國小校長都出席見證贈畫儀式，為吉田瑠美圓夢回阿祖故鄉捐贈繪本手稿感到歡喜。

吉田瑠美(左)創作《阿祖的搖椅》繪本，和粉絲歡喜見面，為新書簽名也是畫出她小時候坐阿祖的搖椅。(記者楊金城攝)

吉田瑠美為《阿祖的搖椅》繪本新書簽名，俏皮畫出她小時候坐阿祖的搖椅。(記者楊金城攝)

吉田瑠美(左)開心的將19幅繪本手稿捐贈給台南北門區圖書館典藏、展覽，由北門區長林建男(右)代表受贈。(記者楊金城攝)

吉田瑠美(前左三)創作的《阿祖的搖椅》繪本，由南鯤鯓廟購書捐贈給北門區公所、5所小學，贈畫、贈書活動由仕紳見證。(記者楊金城攝)

