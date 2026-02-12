台裔球星卡洛爾右手骨折無緣WBC 蔡其昌送暖盼早日康復

世界棒球經典賽（WBC）美國隊傳出傷情，台裔混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）因打擊練習時不慎傷及右手鉤骨，經檢查確認骨折，將接受手術治療，確定退出本屆經典賽，至於是否能趕上大聯盟新賽季開幕戰，也出現變數。

響尾蛇核心戰力 確定因傷退出WBC

隸屬於亞利桑響尾蛇外野手的卡洛爾，從2022年8月登上大聯盟至今，已經成為對內核心戰力。2023年更曾幫助球隊奪下隊史第2座國聯冠軍，不僅當選年度新人王，更成為大聯盟首位在新人球季達成25轟50盜的紀錄，展現超強潛力。迄今2度入選明星賽的卡洛爾，確定因傷退出ＷBC，消息一出對美國隊與亞利桑那響尾蛇而言，都是重大打擊。

蔡其昌送暖 盼早日重返賽場

卡洛爾身為台美混血，自小在西雅圖長大，過去曾隨母親回台探親。由於具台灣血統，符合代表中華隊參加經典賽資格，中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌也透露，去（2025）年曾赴美拜訪卡洛爾，邀請他加入中華隊。

雖未成功促成合作機會，不過卡洛爾始終對台灣球迷的熱情支持心懷感謝，這次傷情曝光後，蔡其昌也發文表達關心，盼他早日康復，持續在大聯盟發光發熱。

美國隊分組有利 仍是奪冠熱門

卡洛爾最終選擇代表美國隊出賽，如今卻因傷無緣站上經典賽舞台，相當惋惜。本屆WBC美國隊被分在B組，將與墨西哥、英國、巴西及義大利爭奪晉級名額。其中，小組賽4戰中有3場為主場作戰，賽程安排相對有利，美國隊被外界視為奪冠熱門隊伍之一。

在卡洛爾確定退出後，美國隊已展開替補人選評估。大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，目前效力於克里夫蘭守護者的史蒂芬・關（Steven Kwan）、運動家的泰勒・索德斯壯（Tyler Soderstrom）、底特律老虎的萊利・葛林（Riley Greene）、波士頓紅襪的羅曼・安東尼（Roman Anthony）、聖地牙哥教士的詹姆斯・伍德（James Wood）、德州遊騎兵的懷亞特・蘭福德（Wyatt Langford）以及邁阿密馬林魚的凱爾・史托爾斯（Kyle Stowers）等7人，皆在考慮名單之中。最終由誰接替卡洛爾的位置，備受關注。