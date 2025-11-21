台裔網紅又吃霸王餐！點3道菜坐5小時「一口沒動」 業者氣炸趕人

美國紐約市布魯克林一名自稱美食網紅的台籍女子，多次在高級餐廳吃霸王餐，美媒披露，她19日晚間又在當地一家高級餐廳，點了價值2400台幣左右的精美餐點，但她坐5小時「一口沒動」，照樣沒付錢離去。

網紅「 Pei Chung 」。（圖/翻攝IG）

美國《紐約郵報》報導，這名現年32歲的女網紅「Pei Chung」，19日在紐約布魯克林餐廳「Hole in the Wall」，點了價值約77美元（約2400台幣）的餐點。報導引述餐廳員工描述，她當晚身穿毛皮外套、揹白色LV包、戴著羊絨貝雷帽，於傍晚5時半左右入座，她點了煎鮭魚、義大利麵與沙拉，但全程未動一口。

廣告 廣告

一名服務生說，「她點了3道菜。我們經理知道她的手法，走過去說：『沒有付款方式的話，我們不能讓妳保留餐點。』結果她笑了出來。」這名服務生表示，「Pei Chung」坐在位子上不停拍照、滑手機，之後又「老樣子」跑去廁所，「經理威脅要叫警察，她竟然說：『好啊，請叫。』結果經理放棄了。」

「Pei Chung」因多次吃霸王餐被捕至少5次，受害餐廳包括米其林星級餐廳「Francie」與知名牛排館「Peter Luger」。美媒披露，她同時積欠一處高級公寓超過4萬美元（約125萬台幣）租金。

報導表示，「Pei Chung」來自台灣，2019年赴紐約就讀普瑞特藝術學院（Pratt Institute），自稱獲「全額獎學金」攻讀學習資訊設計與科技，並曾在大通銀行（Chase Bank）任顧問至2023年。

延伸閱讀

MLB/上一位是鈴木一朗！ 水手宣布明年退役強森51號球衣

MLB/ 倫登領76億只打257場 天使休賽季想擺脫「史上最爛」合約

MLB/這波誰賺？ 天使送走30轟外野、換來金鶯年輕右投