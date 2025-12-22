台裔鋼琴家在美伴奏舞台發光 林采瑩以精湛琴藝發揚音樂之美、感動人心

【記者張嘉誠／綜合報導】

南加州橙縣的南岸廣場（South Coast Plaza），向來以精品與人潮聞名。這一天，吸引人駐足的卻不是櫥窗，而是從大廳深處傳來的鋼琴聲。舞台上，一名低音提琴手站在前方，而在他身後，一架深藍色鋼琴旁，坐著一位全身黑衣的鋼琴家——林采瑩（Tsaiyin Lin）。

從大廳流瀉出悠揚的琴音，充滿購物中心一隅。舞臺上一身黑衣的低音提琴手背後，台裔鋼琴家林采瑩（Tsaiyin Lin），一身黑衣；彈著深藍色鋼琴。這場演出並非商場例行節目，而是應美國逾百年歷史的頂尖癌症治療與研究中心「希望之城」（City of Hope）邀請，以「希望之聲」（Music of Hope）為主題的系列活動，為癌症康復者歡慶生之喜悅，透過音樂撫慰人心並傳遞希望。而這樣的場景，對Joyce而言既已熟能生巧，也是歷久彌新的挑戰。

圖▲林采瑩的鋼琴合作經歷豐富，演出場域包括新港高中的耶誕音樂會，廣受校方與家長好評。（圖/林采瑩提供）

林采瑩於過去一學年擔任新港-梅薩學區（Newport-Mesa School District）的合唱伴奏，受指派為新港高中（Newport Harbor High School）與恩塞中學（Ensign Middle School）合唱團的唯一鋼琴伴奏。

這個角色，在傳統觀念中常被視為「伴奏」，但在專業音樂領域，早已被重新定義為「鋼琴合作」一種需要與演唱者或演奏者共同建構音樂的工作。絕非演出中的配角。鋼琴合作需要對樂曲有深刻理解，藉由專業知識與技巧，演奏出與主旋律相輔相成的音色，在和諧中襯托並豐富演出的音樂性。

四歲開始學琴的林采瑩，承襲同為鋼琴家的母親，音樂天份表露無遺，全心投入精進琴藝，後赴美深造，於加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 完成鋼琴演奏學士學位後，於南加州大學（University of Southern California, USC）攻讀鋼琴合作研究所；在獨奏專業的基礎上，透過與其他樂器及演奏曲目的共感，以及與其他樂器的合作演奏技巧，進一步提升音樂呈現的藝術性。

圖▲林采瑩於新港-梅薩學區的聯合音樂會中，為學區內的小學、國中與高中生擔任合唱伴奏。（圖/林采瑩提供）

鋼琴合作的場域相當廣，林采瑩的身影可見於合唱團、學生的考試與競賽、各種樂器的錄音及演出。在過程中，她特別享受引導年輕學子在音樂世界中精進演奏技巧、表現曲目的音樂性，並開創自己的風格。林采瑩熱愛音樂也熱愛與人互動，因此鋼琴合作是最完美的結合，每次的演奏都是思想交流、互相激盪的過程，師生都能藉以對音樂有更深的體悟；林采瑩也建立起在業界的名聲，深受校方、家長與樂界同儕的肯定。

新港高中的合唱團總監赫南德茲（Andrew Hernandez）如此評價：「采瑩不僅只是一位伴奏者，而是排練與演出中極為重要的合作夥伴。她透過鋼琴引導聲部平衡、音樂呼吸與情感層次，大幅提升排練效率與音樂表現；采瑩同時具備高度的專業與敏銳度，讓整個團隊達到更成熟的音樂層次。」

圖▲林采瑩（右）與青年鋼琴家雷（中）於美國加州知名的百年劇院Alex Theatre演出後合影。（圖/林采瑩提供）

合作對象當中，林采瑩印象特別深刻的是青年鋼琴家雷（Everett Leigh）。林采瑩與他鋼琴合作演奏赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲第三號，這首公認最具高難度演奏技巧之一的鋼琴曲，為雷獲得與加州知名的格蘭岱爾青少年管弦樂團（Glendale Youth Orchestra）合奏的機會；此曲目錄音的成功，也代表著林采瑩作為鋼琴合作者的高度專業性。

投身音樂領域20餘年，林采瑩認為，音樂不僅止於彈奏技巧的累積，而是終生的熱情和一種長久的自我認同。展望未來，林采瑩期許能擴大各音樂類型與文化背景的合作、持續啟發有志於音樂的莘莘學子，陪伴更多年輕音樂人找到自己的聲音；並與社會大眾分享音樂藝術的和諧與共鳴，持續感動人心。與社會大眾分享溫暖與力量。