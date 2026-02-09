台裔「美國地主」春節返台覓另一半 開條件指名「農事正妹」原因曝光

桃園中壢美滿服務中心表示，今年報名相親人數回溫，反映出海外華人在變動的政經局勢下，對台式伴侶價值觀的重新渴求。示意圖。取自Unsplash圖庫



農曆新年是許多旅外國人返鄉和家人團聚的重要日子，也是不少旅美台灣人回台相親的熱門時段，桃園市中壢區美滿服務中心指出，今年1月底返台報名相親的海外學人已達186位，預計年後將突破200人大關。

美滿服務中心主任徐乃義指出，今年報名中心相親服務的男性，由美國回來的幾乎都是碩士學位以上，有４位是近年出國的科技男，其他男生都有綠卡，甚至有11位是「屬地主義」下的台灣美國人，他們要的條件是願意住國外的另一半，其中有幾位甚至表示英文不一定要好，因為到美國可以先不工作，只要攻讀語言學校一、兩年，相信就可以融入當地社會，和人溝通或找工作都不會太難。

不過有幾位回台相親的未婚男性，婚後要到孟加拉、汶萊、尼泊爾等國家，女生出國的難度可能更高。

在這批未婚男性當中，其中就包含一位算是「美國地主」的台灣人，捨棄矽谷光環，回台尋找懂農事經營或農業的女生，讓資深社工都大呼棘手。

據了解這名在美國出生的第三代台裔美國青年並非典型的科技新貴，而是一位對農業經營懷抱熱忱的「土地繼承者」，早年祖父在美國購置大片農地，因此希望找位在台灣、且對農地有興趣的另一半，甚至指名希望找在網路看到的南投埔里美人腿公主比賽的高女、桃園市復興區第十五屆水蜜桃公主冠軍曾女、彰化縣埔心鄉一位種日本栗子南瓜的「假日農夫」吳姓女老師，或是其他懂農耕的另一半，一起到美國打天下。

社工人員告訴這位男士，這些選美仙子或公主多半只是推廣地方特產，實際上並不懂農事；至於有實際耕種日本栗子南瓜的吳姓女老師則早已結婚生子，自然不可能去美國打天下。社工表示，國內女生從事農耕者更少，只能改弦易轍、另起爐灶，尋找其他非農耕女生。

美滿服務中心表示，相較於去年創下43年來歷史低點，今年報名相親人數回溫，不僅代表疫情隔閡的消散，更反映出海外華人在變動的政經局勢下，對「台式伴侶」價值觀的重新渴求。

中心指出，過去異國婚姻常被視為一種「階級流動」或「身分紅利」，女方往往被要求具備極佳的語言能力以求融入，然而現代海歸男性的態度更趨包容。不過在異國遠距婚姻看似特別的情況下，中壢美滿也提醒，異國遠距婚姻往往伴隨極高的隱形成本，這是所有抱持移民夢的男女必須共同面對的現實，同時強調婚姻最終幸福與否，仍在於當事人能否看透「綠卡」、「農地」等物質外殼，回歸到彼此在異地能否攜手共築未來的心理韌性，畢竟幸福永遠掌握在自己手中。

