台裔「霸王餐網紅」慘了！欠房租逾百萬 下月將被「掃地出門」
因多次在紐約高級餐廳吃霸王餐被捕的34歲台裔網紅「Pei Chung」，將面臨被房東掃地出門，根據法院文件顯示，她在布魯克林租住豪華公寓，卻積欠約125萬台幣租金，下月2日將被強制搬離。
綜合美媒報導，「Pei Chung」每月租金高達3350美元（約10萬台幣），但管理單位指出，過去1年許多住戶投訴她製造噪音、把垃圾丟在走廊，甚至與住戶發生爭吵。
大樓管理員珍尼（Bob Jenny）表示，「把她請走，是我們的優先事項之一。我們對這個住戶的情況非常了解，並已展開積極的法律行動。」一名住戶透露，「她精神狀況看起來不太對勁，我跟她打招呼她也不理我。警方常常來，我其實也替她難過，我覺得她需要幫助。」
有住戶指出，「Pei Chung」似乎害怕與他人共乘電梯，「她會帶著工具箱說要把門鎖起來，不讓別人拿包裹。有人進電梯時，她就跳出去。」也有人在餐廳看到她「對著空氣自言自語」，桌上沒有任何食物。
至於她的房東是前紐約州長史匹策（Eliot Spitzer），史匹策受訪時語帶諷刺地說，「有件事真的讓我很惱火：那些餐廳我都訂不到位子。」但他拒絕做更進一步的評論。
