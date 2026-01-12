台製行動電源「靜置竟爆炸」！ 品牌說法曝光

行動電源竟然在家裡爆炸起火，神腦國際表示，這項產品多年前已召回，消費者可以退貨或更換同等級全新產品。（示意圖：Motion Elements）

行動電源方便攜帶又好用，不過台灣最近卻傳出爆炸起火意外。有網友表示，媽媽把行動電源放在床頭櫃上，並沒有使用，也沒有充電，卻突然爆炸起火。對此，出產這股MEGA KING行動電源的神腦國際表示，這項產品已經在2021年公告召回，提醒手上還有這項產品的消費者，可以到神腦國際全台門市退貨或更換同等級全新產品。

一名網友在Threads發文指出，「我媽的行動電源沒有在使用、也沒有插著充電線，只是放在床頭櫃上，卻突然爆炸起火」，他發現之後，第一時間大喊失火，爸爸立刻衝進房間，用外套壓住火勢，才沒有讓火繼續擴大。如果不是有人在家，可能整個房間都會遭殃，也慶幸媽媽沒有在睡覺。

廣告 廣告

網友還在留言處補充，這顆行動電源約使用4年，無膨脹情形，「近兩天未充電未使用，靜置在床頭櫃就突然爆炸了。」有網友發現爆炸的行動電源疑似是台灣品牌「MEGA KING」，更有人說：「這顆有被公佈召回，有自燃風險。」、「行動電源只要有插電，一律視為危險物品」，不少人也分享自己的防範方式，「現在都把行動電源放防爆袋」、「我都放鐵盒裡。」

根據《中時新聞網》報導，神腦國際對此表示，Mega King是神腦自有品牌，經查證這次發生異常的產品型號是MK 10050 iHard，這批產品在2019年由台灣知名上市櫃大廠天宇工業製造，品質規格符合國際標準，但考量鋰電池物理特性與使用年限，神腦國際在2021年10月就主動公告召回這項產品，可能消費者當時沒有注意到。

神腦國際指出，為避免類似風險再次發生，將重啟與擴大召回宣導，如果消費者手中仍持有這款舊型號行動電源（MK 10050 iHard），無論是否發生異常、無論購買多久，請立即停止使用，並攜帶產品至全台神腦門市，將無條件更換全新製程、安全升級的同級產品，或協助辦理退貨。