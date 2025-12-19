台西有才寮堤岸動工 提升50年防洪標準

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】因應沿海地層下陷與極端氣候帶來的嚴峻挑戰，雲林縣政府19日正式啟動「台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程」，以全面提升沿岸防洪能力，守護地方居民與養殖產業安全。該工程總經費約2億1,552萬元，工期540日曆天，預計同步改善堤防道路設施。

雲林縣長張麗善表示，經致災因素分析，本次工程重點在於改善堤防高度不足問題，採用L型擋浪牆加高設計，將堤岸高度提升至EL.6.20公尺，以符合50年重現期潮位及溯升高程不越堤的防洪標準。同時，工程也將於堤前坡進行拋石培厚，並於堤後坡設置混凝土坡面工，以全面強化堤身結構安全。

雲林縣政府水利處長許宏博指出，本案改善長度達1,960公尺，可一次性解決台西鄉沿海多處堤段高度不足問題，有效降低颱風、豪雨及海潮侵襲風險，提升整體防洪韌性，確保地方居民生命財產安全。

臺西鄉長李文來表示，感謝縣府團隊積極推動工程，也感謝張麗善縣長於凱米、山陀兒颱風期間親赴現場關心災情，以及立法委員張嘉郡、丁學忠在中央全力協助爭取經費。他相信工程完工後，將讓地方鄉親與漁民能更加安心生活。

雲林縣長張麗善提到，隨著工程進行，堤防道路將配合施工階段性封閉，對交通造成不便，請鄉親多加體諒，並將持續加強交通引導與施工安全管理，確保工程順利推進，早日發揮防洪成效。（照片／雲林縣政府提供）