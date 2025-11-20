台西滯洪池種電案 民代促重審

雲林縣府水利處110年招標在台西鄉海口排水滯洪池設置太陽能光電設施，最近進行護岸工程。民進黨籍縣議員顏嘉葦20日質詢時呼籲縣長張麗善比照反對在湖山水庫設置太陽能光電板的標準，重新審視本案。張麗善回應，當年是配合水利署政策辦理，若未來縣府堅決反對任何太陽能光電設施進入雲林，她希望中央能夠支持。

台西鄉海口大排流域地勢低窪，92年間海口大排滯洪池及抽水站啟用，110年間水利處再招標於海口排水滯洪池設置太陽能發電系統，作為滯洪池兼具太陽能光電發電等多目標使用。

水利處指出，基於雲林發展綠能的「三要、三不」原則，提供海口排水滯洪池面積約18.1公頃土地，其中水域面積約12公頃做為太陽能光電發電設施。

顏嘉葦質詢指出，台西鄉風勢強、氣候不穩定，設置太陽能光電板應更審慎，希望張麗善以反對湖山水庫設置太陽能板的同一標準看待海口滯洪池案，本案應延緩並加開說明會，她也是接獲民眾陳情才得知此工程。

顏嘉葦表示，縣府應制定自治條例，明訂公部門與業者責任歸屬、回饋金制度等，且回饋金至少應有50％留給在地。

張麗善答詢指出，她個人也不認同不穩定電力造成電價節節高升，若未來能完全阻止風力及太陽能發電設備進入雲林縣，她希望中央支持。海口滯洪池是縣府在水利署要求下配合推動，程序已走了近5年，目前正依居民訴求進行護岸工程。

張麗善強調，丹娜絲颱風後，台南、高雄等地太陽能光電設施損毀，業者跑了、中央束手無策，雲林縣府因此正研擬增訂相關規範，要求太陽能光電板後續處理經費由廠商負擔。