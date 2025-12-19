台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程正式開工，提升防洪韌性守護沿海安全。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】近年受地層下陷及極端氣候影響，台西沿海海堤防洪能力不足，致災性颱洪事件發生頻率明顯增加，嚴重威脅當地居民生命財產及養殖魚塭安全。去（113）年7月凱米颱風、9月山陀兒颱風及10月康芮颱風接連侵襲，造成6公尺以上浪高，海浪越堤並夾帶大量漂流物，導致堤防損壞及道路受阻，顯示沿海防洪改善刻不容緩。雲林縣政府19日舉行「台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程開工典禮」，由縣長張麗善親自主持。

雲林縣政府於凱米颱風災後即啟動緊急搶修作業，防止災情擴大並維持養殖產業運作，同時邀集中央單位辦理現勘，釐清致災原因並爭取改善經費。縣府在立法委員張嘉郡、丁學忠協助下，成功爭取逾2.1億元經費，推動「台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程」，以系統性工程全面提升防洪能力。

縣長張麗善表示，台西鄉沿岸海堤長約6公里，南側堤段已由中央完成改善，北側堤岸尚未進行改善，面對極端氣候風浪加劇，縣府決心治本改善。工程完工後，將大幅提升堤防高度與結構強度，有效防止海浪越堤，為居民打造更安全的生活環境，並降低養殖漁業災損。

縣府水利處處長許宏博表示，本工程總經費為新台幣2億1,552萬元，工期540日曆天，改善長度約1,960公尺。工程將採用L型擋浪牆加高方式，將堤防高度提升至EL.6.20公尺，以符合50年重現期防洪標準，同時加強堤前拋石培厚及堤後混凝土坡面設施，全面提升堤身穩定與防護效能，並同步改善堤防道路。

台西鄉長李文來表示，感謝縣府團隊與張麗善縣長多次於風災期間親赴現場關心，也感謝中央民代大力協助爭取經費，相信工程完工後，將有效守護沿海居民、漁民與產業安全。開工典禮由縣長張麗善、水利署第五河川分署秘書王銘熙、縣府水利處長許宏博、新聞處長陳其育、臺西鄉長李文來、吳蕙蘭議員、台西鄉民代表會主席林天祥、多位代表、台西鄉農會理事長林漢樹、總幹事林添祥、地方鄉親共同見證，祈願工程順利圓滿，全面提升台西地區沿岸防洪成效。