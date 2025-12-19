台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程開工 守護鄉親安全

斥資二億一千餘元台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程開工，提升防洪韌性，守護鄉親生命財產安全。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程，總工程經費達二億一千餘萬元，十九日縣長張麗善、水利署五河分署秘書王銘熙、台西鄉長李文來、縣府水利處長許宏博、議員民代等人，共同持鏟舉行開工典禮，工期五四○日曆天、近一年半完工後，將大幅提升堤防防護高度及結構強度，守護鄉親生命財產安全。

張麗善指出，台西沿海海堤受地層下陷及極端氣候影響，致堤防高度不足形成防汛缺口；五十年前發生一次致災性颱洪事件，造成沿海地區養殖魚塭身受其害，嚴重影響人民生命及財產安全，有迫切改善需求。去年七月凱米颱風、九月山陀兒及十月康芮颱風侵襲，產生六米以上浪高及造成堤防結構損壞，海浪越過堤防、大量漂流木及雜物滿布堤後道路，影響道路通行。

廣告 廣告

張麗善說，台西沿岸海堤為南北向分布，長約六公里中，有才寮大排南側堤段去年七月由水利署五河分署辦理「台西海埔地海堤調適工程」，改善堤防高度不足情形，大排北側堤岸則尚未進行改善；縣府團隊為求治本，在立委張嘉郡、丁學忠協助成功爭取逾二點一億復建經費辦理復建工程，期透過水利工程技術層層防護，在近年半工期後，將大幅提升堤防防護高度及結構強度，減輕洪災直接造成養殖魚塭損失，守護鄉親生命財產安全。

許宏博說，依致災因素分析，「台西鄉有才寮大排旁堤岸復建工程」為改善堤防高度不足，採用L型擋浪牆加高型式，堤岸高度加高至EL.6.20m以滿足五十年重現期潮位且溯升高程不越堤為原則。此外，為提升堤身強度，則於堤前坡拋石培厚增及堤後坡設置混凝土坡面工，改善長度為一九六○米，將台西鄉沿海堤岸高度不足堤段通盤改善，防止颱洪海潮侵襲，連同堤防道路也一併改善，保障地方居民生命財產安全。