「台西風雲」作者丁耀林睡夢中離世 享壽88歲

〔記者李文德／雲林報導〕曾造成全台轟動的「台西風雲」作者丁耀林昨 (27)日辭世，享壽88歲。其子國民黨立委丁學忠表示，感謝各界關心，治喪期間不便之處，敬請見諒。

丁耀林從小功課名列前茅，展現優異語文天賦，從小學到高中代表學校參加演講比賽幾乎年年得第一名，高中畢業因家境貧困，沒有能力供他讀大學，報考政戰學校大學部，唸軍校時參加全國演講比賽，連續2年奪冠。

育有五子一女的他，因孩子年幼需人照顧，從軍10年後選擇退伍，舉家搬到虎尾租屋，在經濟最困苦時，為了生計閉門2個月寫出第一部小說「台西風雲」，短短幾個月狂賣24萬冊，接著自編、自導拍攝「台西風雲」電影，首輪即打破當時全國20年的票房紀錄。

廣告 廣告

熱愛寫作的丁耀林，更陸續寫出喜歡寫作，丁耀林又創作多部膾炙人口的小說，如「死囚」，其中長篇寫實作品「殺手輓歌」在自由時報第三版連載，報界當時更譽為最震撼作品，另篇長篇寫實作品「我要活下去」，也獲得自由時報連載。

丁學忠表示，2年前徵召他參選雲林縣第一選區立委時，父親相當反對，但想到母親、前縣議員王麗鶴臨終託付，才同意讓他參選報答恩情，當選後，父親不斷叮囑他為民謀福祉，昨天下午父子兩人還吃冰淇淋邊聊選民服務進度，看著父親上樓午休，他出門跑行程，未曾想已成為父子最後一面，治喪期間不便之處，敬請各界見諒。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

強震後「領帶歪歪」火速傳遞正確資訊 他大讚地震中心科長陳達毅

晃超大！23:05東北地區地震 初判震度4級以上

震超大外島也有感！東部海域23:05規模7.0地震 最大震度4級

